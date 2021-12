Verschwörungstheorien in der Pandemie – Irre Ideen mit steigenden Fallzahlen

26 Millionen Dollar. So hoch ist die Busse, die die rechtsextremen Organisatoren der Unite-the-Right-Demonstration in Charlottesville bezahlen müssen. Das hat ein Gericht in den USA entschieden, vier Jahre nach dem Aufmarsch, bei dem eine junge Frau von einem Neonazi überfahren und getötet wurde.

Eingereicht wurde die Klage unter anderem von der Organisation Integrity First for America. Ziel war es wohl, die Neonazis finanziell zu ruinieren und sie so handlungsunfähig zu machen. Ein zweites Ziel war weniger handfest, eher feinstofflich: «Man muss diese Extremisten zur Verantwortung ziehen, weil ihre Ideen immer mehr Mainstream werden», sagte Amy Spitalnick, die Chefin der NGO. Ihr Kampf ist einer gegen eine Idee.