Ranghohes Taliban-Mitglied – «IS-Attacke ist Schuld der US-Armee, nicht unsere» Abdul Qahar Balkhi zählt zu den ranghöchsten Funktionären der Taliban und gab erstmals einer europäischen Zeitung ein Interview und fordert darin die internationale Gemeinschaft, darunter die Schweiz, zu diplomatischen Beziehungen auf. Yasmin Rosner

Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid (l) und Abdul Qahar Balkhi, Mitglied der Kulturkommission der Taliban, (2.v.l.) geben Mitte August kurz nach der Machtübernahme eine Pressekonferenz. (17. August 2021) AFP Balkhi gibt sich nun in einem Interview handzahm. AFP Die Taliban wollten Frieden und Wohlstand für ihr Land, so das ranghohe Mitglied. AFP 1 / 3

Am 15. August haben die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen. Was der Westen erst in den nächsten Wochen und Monaten als Szenario vermutete, passierte innerhalb von wenigen Tagen. Tausende Afghaninnen und Afghanen versuchen seither das Land zu verlassen. Unzählige Evakuierungsflüge wurden gestartet. Abdul Qahar Balkhi, der dem «Blick» als erstes europäisches Medium ein schriftliches Interview gibt, erklärt sich die Flucht wie folg: «Sie fliehen wegen falscher Hollywood-Versprechen und der wirtschaftlichen Prosperität, die der Westen vermeintlich bietet.» Und nicht, weil die Taliban sie bedroht hätten. Balkhi betont: «Die Angst vor uns ist unbegründet.» Sie als Taliban würden für den Schutz des Lebens der afghanischen Bevölkerung garantieren.

Es habe – entgegen anders lautender Berichte – «keine Hinrichtungen oder aussergerichtliche Tötungen gegeben». Auch gebe es keine Listen von Personen, die mit dem Westen zusammengearbeitet haben und die aufgesucht würden. «Diese Berichte sind Unsinn. Sie sind erfunden.»

Unbegründet sei auch die Furcht von Frauen vor ihnen, so Balkhi handzahm. Die Taliban würden «die Rechte der Frauen im Rahmen des islamischen Rechts» schützen wollen. Sie dürften «in angemessener islamischer Kleidung» arbeiten und zur Schule gehen.

«Das ist deren Schuld, nicht unsere»

Ziel der Taliban sei es nun, ihrem Land Wohlstand und Frieden zu bringen. Dafür brauche es die Scharia – «eine ganzheitliche Lebensweise, die sehr vieles regelt» und sich nicht nur auf Strafen beschränke. Was sie wollen: «wirtschaftliche und persönliche Beziehungen» mit der internationale Gemeinschaft, die das Selbstbestimmungsrecht Afghanistans anerkennen solle. «Wir fordern die Länder der Welt auf – einschliesslich die Schweiz –, gute diplomatische, wirtschaftliche sowie zwischenmenschliche Beziehungen zu Afghanistan zu pflegen».

Den Anschlag des afghanischen IS-Ablegers in der Nähe des Flughafens verurteilt das Taliban-Mitglied. Die Schuld aber liege nicht bei ihnen, dass es so weit gekommen sei. «Die Attacke geschah in einem Gebiet, das unter der Kontrolle der US-Armee steht. Die hat es versäumt, die Sicherheit zu gewährleisten. Das ist deren Schuld, nicht unsere.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.