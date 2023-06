Film-Highlights der Woche – Isabelle Huppert überzeugt als Kämpferin in «La syndicaliste» Neben dieser bösen Satire empfehlen wir ein Porträt des Pianisten Igor Levit und eine Satire, in der sich eine Frau vergiftet, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Zoé Richardet Pascal Blum Gregor Schenker

Eine Gewerkschaftsvertreterin (Isabelle Huppert) deckt dunkle Geschäfte auf und wird Opfer eines Übergriffs. Foto: PD/Filmcoopi

La syndicaliste

Thriller von Jean-Paul Salomé, F/D 2022, 122 Min.

Isabelle Huppert zeigt einmal mehr ihre grandiose Wandlungsfähigkeit als unbequeme Gewerkschaftsvertreterin eines Nuklearkonzerns. Diese deckt im Alleingang dunkle Geschäfte auf und wird im eigenen Haus Opfer eines sexuellen Übergriffs. In erster Linie ihretwegen lohnt sich der neue Film von Jean-Paul Salomé, der nach «La daronne» erneut mit der Schauspielerin zusammenarbeitet.

Basierend auf einer wahren Begebenheit von 2012 wirft «La syndicaliste» zwischen Wirtschaftskrimi, Politthriller, Gerichtsfilm und Psychodrama interessante Aspekte auf, ohne sie aber stimmig zusammenzuführen. Dafür entlarvt der Film in vielen Szenen Sexismus am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. Und das kann – solange es Realität ist – nicht oft genug angeprangert werden. (SZ)

Sick of Myself

Satire von Kristoffer Borgli, N 2022, 95 Min.

Eine Heldin oder ein Held zu sein für eine Weile – wer träumt nicht davon? Signe (Kristine Kujath Thorp) passiert es, als sie einer Frau zu Hilfe kommt, die mit einem blutenden Hundebiss ein Café in Oslo betritt. Während die anderen Gäste wie gelähmt wirken, erfährt Signe Bewunderung; ein Gefühl, an das sie sich gewöhnen könnte.

Wäre da nur nicht ihr Freund Thomas (Eirik Sæther), ein gerade sehr angesagter Künstler, der Arbeiten mit gestohlenen Designerstühlen herstellt und Signe jede Show stiehlt. Sie braucht auch irgendwas, was sie speziell macht, und entscheidet sich für eine russische Droge, die entsetzliche Hautausschläge auslöst.

Der Erstling des Norwegers Kristoffer Borgli ist als finstere Satire auf die Sucht nach Aufmerksamkeit angelegt, die sicher nicht nur unter urbanen Mittzwanzigern verbreitet ist. Als Satire ist «Sick of Myself» so komisch wie grotesk, schliesslich wird Signe wegen ihres entstellten Gesichts sogar als Model gebucht (Diversity!).

Aber wirklich grossartig an diesem Debüt sind der verspielte Umgang mit der Form – etwa wenn sich Signe vorstellt, dass ihr ein Arzt die Todesstrafe verordnet – und die Hauptdarstellerin Kristine Kujath Thorp. Es gelingt ihr bei aller satirischer Übertreibung, auf anrührende Art eine Figur zu verkörpern, die um jeden Preis im Zentrum stehen will, auch wenn sie daran zugrunde geht. Wenn sich ihre Augen weiten vor Glück, weil sich auf einmal alles um sie dreht – das ist zum Schaudern schön. (blu)

Igor Levit: No Fear

Dokumentarfilm von Regina Schilling, D 2022, 118 Min.

Der Erfolgspianist Igor Levit steht am Anfang des Films neben dem Flügel in seinem Wohnzimmer. Er ist soeben in die neue Wohnung eingezogen. Die Dokumentarfilmerin Regina Schilling fragt ihn, wie das mit der Nachbarschaft und dem Klavierspiel geregelt sei. «Ich glaube, gesetzlich gelt ich ja als Lärm», sagt Levit.

Zwei Jahre lang folgte Schilling dem Pianisten nicht nur in die privaten vier Wände, sondern auch zu Auftritten und Tonaufnahmen.

Geschickt stellt sie Kontraste gegenüber. Im einen Moment sieht man Levit mit höchster Präzision und vor Schweiss triefend ein Klavierstück spielen, anschliessend schimpft er bei Tonaufnahmen «Ach fuck, echt!», oder er legt sich vor lauter Erschöpfung bäuchlings neben das Klavier.

Das Gefälle zwischen dem virtuosen Musiker und dem gewöhnlichen Menschen dahinter ist mal witzig, mal berührend und auf jeden Fall sehenswert. (ric)

Platonic

Liebeskomödien-Serie von Francesca Delbanco und Nicholas Stoller, USA 2023, 10 Folgen

Als Hausfrau und Mutter von drei Kindern hat Sylvia (Rose Byrne) keinen Lebensinhalt mehr abseits von Erziehungsfragen und Familienorganisation. Ihrer Kollegin Katie (Carla Gallo) geht es gleich, und wenn sie sich am Morgen vor der Schule treffen, lachen sie erst darüber und schauen dann verzweifelt in die Ferne.

Die Dinge ändern sich ein bisschen, als Sylvia ihren besten Freund von früher wieder trifft: Will (Seth Rogen) hat sich vor kurzem getrennt und interessiert sich überhaupt nicht für Sylvias Familiensorgen. Freundschaft reloaded im mittleren Alter? Oder wird mehr aus diesem Wiedersehen?

Der Cast der entspannten Serie besteht aus Leuten aus dem Judd-Apatow-Umfeld, Regie führte Nicholas Stoller («Forgetting Sarah Marshall»). Und man merkt den improvisiert wirkenden Szenen an, dass sich die Darstellerinnen und Darsteller auch im echten Leben mögen. (blu)

Anders essen: Das Experiment

Dokumentarfilm von Kurt Langbein und Andrea Ernst, A 2020, 88 Min.

Am 15. Juni beginnt das Hofkino im Landesmuseum. Aber schon am Dienstag vorher gibts dort einen «Klimaschauplatz», einen Event zum Thema nachhaltige Ernährung. Zum Abend gehören ein Znacht und ein Referat mit anschliessender Podiumsdiskussion, am Ende wird die Doku «Anders essen» gezeigt. Dieser Film begleitet drei Familien bei einem Selbstversuch: Wie können sie sich so ernähren, dass sie die Umwelt möglichst wenig belasten? (ggs)

Knives Out

Krimi von Rian Johnson, USA 2019, 130 Min.

Das Filmpodium widmet gerade Daniel Craig eine Reihe. Neben den fünf Bond-Filmen sind weitere Highlights aus seiner Karriere dabei. Etwa «Knives Out», wo Craig einen sehr beredsamen, aber brillanten Privatdetektiv mit breitem Südstaatenakzent spielt. Dieser versucht, den Mord an einem alten Krimiautor (Christopher Plummer) zu lösen. Unter anderem hat der Film eine spektakulär drollige Verfolgungsjagd. (ggs)

Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert.

