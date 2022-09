Verlosung – Isamu Noguchi Gewinnen Sie ein VIP-Package für das Zentrum Paul Klee

Isamu Noguchi – Wanderer zwischen den Welten

Isamu Noguchi gehört zu den experimentierfreudigsten Kunstschaffenden des 20. Jahrhunderts. Er legte sich zeitlebens weder auf einen Stil, ein Material oder eine Disziplin, noch auf einen Kontinent fest. In seinem vielseitigen Werk finden sich Plastiken aus Stein, Bronze, Aluminium, Kunststoff und Keramik. Daneben gestaltete er Arbeiten auf Papier, aber auch Bühnenbilder für Choreografinnen wie Martha Graham, ein Auto für den Erfinder R. Buckminster Fuller, heute zu Designklassikern gewordene Lampen und Möbel sowie öffentliche Plätze. Für Noguchi bedeutete Kunst stets, den Raum für und um die Menschen zu gestalten. So werden Betrachterinnen und Betrachter nicht selten aufgefordert, seine Skulpturen aktiv zu erleben – wie die «Play Sculpture» im Aussenraum des Zentrum Paul Klee.

Die umfangreiche Ausstellung, die vom 23. September 2022 bis 8. Januar 2023 im Zentrum Paul Klee zu sehen ist, lädt dazu ein, die Vielfalt von Noguchis Werk zu entdecken.

Die SonntagsZeitung verlost für Sonntag, 23. Oktober 2022, 10 x 2 VIP-Packages für einen aussergewöhnlichen Tag im Zentrum Paul Klee in Bern. Das Package beinhaltet:

- Eintritt und Führung durch die Ausstellung Isamu Noguchi

- Exklusives Mittagessen mit 3-Gang-Menü im Restaurant Schöngrün

Die Ausstellung wurde vom Zentrum Paul Klee (Bern), dem Barbican (London) und dem Museum Ludwig (Köln) organisiert und kuratiert, in Partnerschaft mit dem LaM – Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. Die Ausstellung wäre ohne die Zusammenarbeit mit dem Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York nicht möglich gewesen.

