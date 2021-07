Gazastreifen – Israel reagiert mit Luftangriffen auf Brandballons An Ballons befestigte Brandsätze lösten im Süden Israels Brände aus. Als Vergeltung nahm die israelische Luftwaffe Ziele der Hamas unter Beschuss.

Israelischer Angriff trifft Waffenfabrik: Eine Explosion im Gazastreifen. (Archivbild) AFP/Mahmud Hams

Israel hat erneut Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Als Vergeltung für Attacken mit Brandballons aus dem Palästinensergebiet beschossen Kampfflugzeuge in der Nacht zum Freitag eine Waffenfabrik der radikalislamischen Hamas, wie die israelische Armee mitteilte. Wie aus Sicherheitskreisen der Hamas verlautete, wurde ein Übungsgelände getroffen. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

An Ballons befestigte Brandsätze hatten nach Angaben der israelischen Feuerwehr am Donnerstag vier Brände in der südisraelischen Region Eschkol an der Grenze zum Gazastreifen ausgelöst. Die Feuer waren demnach aber «klein und ungefährlich» und konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die israelische Luftwaffe hatte zuletzt Mitte Juni Vergeltungsangriffe im Gazastreifen geflogen. Auch damals hatten militante Palästinenser zuvor Brandballons nach Israel fliegen lassen. Es waren die ersten israelischen Luftangriffe im Gazastreifen seit dem Ende des elftägigen gegenseitigen Raketenbeschusses zwischen Israel und der Hamas im Mai.

Israels Konflikt mit der Hamas war am 10. Mai eskaliert, als die Palästinenserorganisation als Reaktion auf Zusammenstösse zwischen Palästinensern und der Polizei in Ost-Jerusalem massiv Raketen auf Israel abgefeuert hatte. Bis zum Inkrafttreten einer von Ägypten vermittelten Waffenruhe am 21. Mai wurden 260 Palästinenser getötet. Bei den Raketenangriffen auf Israel gab es in diesem Zeitraum 13 Tote.

AFP/chk

