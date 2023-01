Angriff auf iranische Munitionsfabrik – Israel soll hinter dem Drohnenangriff stehen Der Iran redet die Wirkung der Explosionen klein. Einige ausländische Medien berichten dagegen von einer erfolgreichen Aktion des Geheimdienstes Mossad. Mirco Keilberth aus Tunis

Die Hintergründe bleiben vorerst noch unklar: Explosion in Isfahan. Foto: AFP

Nach den Luftangriffen von bislang nicht identifizierten Drohnen auf militärische Einrichtungen und industriellen Produktionsstätten in Isfahan und anderen iranischen Städten ist das Ausmass der Zerstörung weiterhin unklar. Am vergangenen Samstag hatten Augenzeugen mindestens eine massive Explosion im Zentrum der Industriestadt gefilmt. Laut einem Bericht der «New York Times» könnte der israelische Geheimdienst Mossad die vom Regime in Isfahan massiv ausgebaute Raketenproduktion ins Visier genommen haben.