Eskalation im Nahen Osten – Israel warnt vor «Tsunami des Terrors» Morde an Juden und ein rachsüchtiger Siedler-Mob: Die Lage zwischen Israelis und Palästinensern gerät ausser Kontrolle. Peter Münch aus Tel Aviv

Premier Netanyahu warnt vor Selbstjustiz: Ein israelischer Soldat hält in Huwara einen Siedler zurück. Foto: Jaafar Ashtiyeh (AFP)

Verkohlte Ruinen sind zu sehen auf den Bildern aus Huwara im Westjordanland, wo die Flammen hochgeschlagen sind in der Nacht. Eine Horde israelischer Siedler war in die Stadt mit 7000 palästinensischen Einwohnern eingefallen, aus Rache für den Mord an zwei jungen Juden, die Stunden zuvor dort bei einem Terrorangriff zu Tode gekommen waren. All das eskalierte, während fast zeitgleich im jordanischen Aqaba israelische und palästinensische Regierungsvertreter ein Zeichen der Annäherung aussenden wollten. Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Nahost ist gerade gross.