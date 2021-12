Grenzmauer gegen Hamas-Tunnels – Israels Schutzwall der Superlative Mit grossem Aufwand errichtete die israelische Armee eine 65 Kilometer lange, unterirdische Mauer an der Grenze zum Gazastreifen. Doch es lauern längst andere Gefahren. Peter Münch aus Tel Aviv

Sichtbare Teile des neuen Schutzwalls: Israelische Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen. Foto: Keystone

Gefeiert wurde im Schatten eines mächtigen Schutzwalls. Verteidigungsminister Benny Gantz war gekommen, ebenso Armeechef Aviv Kochavi und viele andere aus dem israelischen Sicherheitsapparat. Zufrieden blickten sie auf die fertiggestellte neue militärische Grenzanlage rund um den palästinensischen Gazastreifen.

Gelobt wurden der kreative Ansatz und die ausgefeilte Technologie der Grenzanlage. Dies bedeute nichts weniger als eine «neue Realität» im Süden des Landes, hiess es an der kürzlichen Einweihung des israelischen Schutzwalles. Doch ob die in dreieinhalb Jahren Bauzeit für umgerechnet eine Milliarde Franken errichtete Gaza-Grenzbarriere Israel tatsächlich so viel sicherer macht, darf bezweifelt werden.