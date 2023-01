«Apropos» – der tägliche Podcast – Ist Alain Berset noch tragbar? Wegen der Affäre rund um die Corona-Lecks in seinem Gesundheits­departement fordern einige Politiker Bersets Rücktritt. «Apropos» erklärt, wie es dazu kommen konnte. Raphaela Birrer als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin

In Bundesbern herrscht helle Aufregung. Am Wochenende wurde bekannt, dass der Kommunikationschef von Alain Berset während der Corona-Pandemie regelmässig vertrauliche Informationen an Marc Walder, den CEO des Ringier-Konzerns, geschickt hat. Ringier publiziert unter anderem den «Blick», den «Beobachter» oder die «Schweizer Illustrierte».

Jetzt stellen sich die Fragen: Wie viel hat Berset davon gewusst? Hat der Bundespräsident während der Corona-Zeit mit gesteckten Informationen die Politik des Bundesrats beeinflusst? Und falls ja: Ist er als Bundesratsmitglied noch tragbar?

Darum gehts in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Zu Gast ist Raphaela Birrer, Inland-Chefin beim «Tages-Anzeiger» und Mitglied der Chefredaktion Tamedia.



