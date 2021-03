Antworten zur Kryptowährung – Ist Bitcoin Geld? In was genau investiert man eigentlich, wenn man die Kryptowährung kauft? David Iselin (Das Magazin)

Ruedi Widmer

Am 8. Februar 2021 wurde bekannt, dass Tesla zu Jahresbeginn 1.5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung

Bitcoin investiert hatte. Der Kurs für Bitcoin – bereits seit Wochen am Steigen – machte einen weiteren

Sprung nach oben. Mittlerweile wird ein Bitcoin für 40’000 bis 50’000 Franken gehandelt (bei Redaktionsschluss). In was hat Tesla da genau investiert? In Geld oder in Technologie? Anders gefragt: Ist

Bitcoin Geld?

Die Frage lässt sich in fünf verschiedenen Varianten beantworten: buchhalterisch, steuertechnisch, geldtheoretisch, juristisch und deckungsmässig.