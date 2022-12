Kritik an Schweizer Stararchitekten – Ist das neue Berliner Museum von Herzog & de Meuron ein Klimakiller? Klimaschutz werde grossgeschrieben, antworten die Basler jenen, die ihren Neubau des Museums des 20. Jahrhunderts kritisieren – und wollen nun doch nachbessern. Christoph Heim

Visualisierung des von Herzog & de Meuron geplanten Museumsbaus in Berlin. Foto: PD

Als «Klimakiller» kritisierte Stefan Simon, Chemiker und Konservierungswissenschaftler, schon im März 2021 das von Herzog & de Meuron geplante Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin. Als blosse Kosmetik bezeichneten jüngst Zeitungskommentatoren die ökologische Optimierung, die für das Museum der Moderne, das Herzog und de Meuron in Berlin bauen, geplant ist. Die scharfe Kritik, die unter anderem in der «Zeit», im «Guardian» und der Architekturzeitschrift «Dezeen» gegenüber dem Museum der Moderne geäussert wurde, wollen die Basler Stararchitekten nicht auf sich sitzen lassen.