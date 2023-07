Geht stramm nach links: US-Präsident Joe Biden am 13. Juli 2023 bei der Rückkehr ins Weisse Haus nach seinem Europa-Besuch. Foto: Alex Brandon (AP, Keystone)

Eine Umfrage in den USA unter den Wählern der Demokraten und solchen, die sich als unabhängig ansehen, zeigt, dass die Demokratische Partei mit ihrer Politik vielleicht noch nie so weit von jenen entfernt war, die sie eigentlich für sich gewinnen wollte. Ihre eigenen Leute verstehen nicht mehr, warum die Demokraten vertreten, was sie vertreten. Es ist ihnen, mit einem Wort, zu radikal. Um dieses Ergebnis zu erhalten, haben Journalisten, darunter Ruy Teixeira, ein renommierter, linker, aber selbstkritischer Geist, sich auf drei Fragen konzentriert, die derzeit den Kern jeder politischen Debatte in Amerika darstellen: Erstens Immigration, zweitens Klima, drittens Gender, dabei vor allem die Frage, wie man mit jungen Transmenschen umgehen soll.