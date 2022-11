Zwei Lautsprecher, eine Liege und eine Bank: Das Setting im Soundroom von Romane Chabrol ist einfach, aber wohlig. Foto: zvg

Es riecht warm nach dem Räucherholz Palo Santo, eine Tasse Grüntee wird gereicht, das Licht ist weiss gedämpft, in der Mitte des Raumes steht eine Liege. Nein, das ist kein Spa, sondern eine Kunstinstallation. Sie ist von Romane Chabrol und als Teil der Ausstellung «L’Horizon» in der Galerie suns.works in Zollikon zu sehen. Oder besser: zu erleben.