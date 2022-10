Vorwürfe gegen Bill Murray – Ist der Gott der Hipster ein Grapscher? Schauspieler Bill Murray soll auf dem Filmset eine Assistentin geküsst und ihr nun 100’000 Dollar bezahlt haben. Pascal Blum

Wegen des 72-jährigen Bill Murray musste im April der Dreh einer Komödie abgebrochen werden. Foto: AFP

Wenn man einen Heiligen der Filmwelt küren müsste, wäre Bill Murray einer der Top-Kandidaten. Man findet praktisch keine Menschen, die am 72-jährigen Schauspieler aus Amerika etwas auszusetzen haben. Weil sich alle auf sein Pokerface und seine melancholische Komik einigen können, seit er in «Lost in Translation» neben Scarlett Johansson im Bett lag und seither immer wieder in den durchkomponierten Filmen von Wes Anderson auftrat. Zuletzt als Chefredaktor einer fiktiven Zeitungsbeilage in «The French Dispatch».