Ungeklärte Bluttat in Küsnacht – Ist der Juwelendieb auch der «Schlafzimmer-Mörder»?

Bezirksgericht Meilen – Ist der Juwelendieb auch ein Mörder? 24 Jahre ist es her, dass eine Millionärin in ihrer Villa in Küsnacht ermordet wurde. Am 1. November steht der mutmassliche Täter – ein 78-jähriger Italiener – vor Gericht. Fabienne Sennhauser

Auf diesem Grundstück geschah vor 24 Jahren ein Mord. Damals stand hier eine stattliche Villa. Die vier Wohnhäuser wurden kurz darauf gebaut. Archivfoto: Manuela Matt

Mit einer Wäscheleine an die Kellertür gefesselt, so fanden Kantonspolizisten im Juli 1997 eine leblose Frau in ihrer Villa am Hornweg in Küsnacht vor. Alarmiert wurden sie von einer Bekannten, die sich sorgte, nachdem sie die 86-Jährige telefonisch nicht hatte erreichen können.

Die Seniorin war aber nicht nur gefesselt worden, die gerichtsmedizinische Untersuchung förderte auch zahlreiche Verletzungen wie Rippenbrüche, Hämatome und Schwellungen zutage, verursacht durch stumpfe Gewalteinwirkungen. Die Verletzungen führten wohl verbunden mit einem Sauerstoffmangel durch die Fesselung dazu, dass die Frau nach wenigen Stunden verstarb.