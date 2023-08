Wassertemperatur gesunken – Ist die Badesaison am Zürichsee schon vorbei? In den letzten zwei Wochen ist die Temperatur im See gesunken. Das Wasser ist derzeit kälter als im August üblich. Das könnte sich aber bald wieder ändern. Daniel Hitz

Die Temperatur des Zürichsees hat in den letzten Tagen die 20-Grad-Marke mancherorts bereits unterschritten. Foto: Michael Trost

Es ist noch keinen Monat her, da war der Zürichsee ein begehrter Ort, um sich von den heissen Temperaturen abzukühlen. Mittlerweile ist der See selber kühler geworden. Diese Woche unterschritt die Wassertemperatur an manchen Orten die 20-Grad-Marke. Sommerliche Badebedingungen, wie sie Anfang August noch zu erwarten wären, sehen anders aus.

Am 25. Juli betrug das Wasser an der Oberfläche des Zürichsees abends um 18 Uhr je nach Messort noch zwischen 22 und 24 Grad. Mit den kühleren Lufttemperaturen und Windböen der letzten zwei Wochen sank die Temperatur stetig. Am vergangenen Dienstag waren es zur gleichen Zeit nur noch zwischen 18 und 20 Grad. Für manche Badende können diese Grade schon entscheidend sein, ob sie einen Sprung in den See wagen oder nicht.

Eine Karte des ETH-Wasser­forschungs­instituts Eawag zeigt die Temperatur des Zürichsees am 25. Juli und am 8. August. Der Zürichsee ist sichtbar kälter geworden. Quelle: www.meteolakes.ch

Dass die Wassertemperaturen in den letzten Tagen stetig gesunken sind, zeigen auch Aufzeichnungen des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Dieses misst die Temperatur in Oberrieden, die Angaben gelten also nicht zwingend für den ganzen Zürichsee.

Kühler als üblich im August

Daher lohnt sich auch ein Blick in die Statistik des Bundesamtes für Umwelt. Dieses misst in Baden mehrmals pro Tag die Temperatur der Limmat. Dort fliesst das Wasser aus höheren und tieferen Schichten des Zürichsees durch und gibt eine repräsentativere Temperatur für den ganzen See ab.

Diese Daten zeigen, dass die Wassertemperaturen des Monats Juli verglichen mit den Vorjahren noch ziemlich hoch waren. 23,3 Grad betrug die Durchschnittstemperatur. Seit August hat sich die Lage relativ abrupt geändert. Für diesen Monat beträgt der bisherige Durchschnitt 20,4 Grad. Über die letzten 30 Jahre gesehen, liegt er im August bei 21,7 Grad. Bis anhin ist der Zürichsee diesen Monat also kühler als üblich.

Wars das nun mit der Badesaison? Für das Wochenende sind Lufttemperaturen von rund 30 Grad angesagt, zudem soll es eher windstill bleiben. Das sind gute Voraussetzungen, dass auch die Wassertemperaturen nochmals ansteigen. Laut Prognosen des Eawag könnte dies ab Samstag der Fall sein. Schaut man die Daten von Bund und Kanton der letzten Jahre an, erreicht die Wassertemperatur meistens im August ihren Höchststand. Ob das dieses Jahr auch der Fall sein wird, ist allerdings fraglich.

