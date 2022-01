Mit weniger Ballast ins neue Jahr – «Ist die Seele gut genährt, kann man leichter auf das Essen verzichten» Françoise Wilhelmi de Toledo, Leiterin der weltgrössten Fastenklinik, erklärt, weshalb die Bikinifigur beim Heilfasten nur ein Nebeneffekt ist. Chris Winteler

Françoise Wilhelmi de Toledo in der Mainau-Suite: «Wir nehmen dem Gast weg, was er zu brauchen glaubte.» Foto: Daniel Ammann

Françoise Wilhelmi de Toledo führt in die Mainau-Suite: Komfort und Behaglichkeit auf 100 Quadratmetern, samt Jacuzzi und Sauna sowie einer umwerfenden Sicht auf den Bodensee. Espressomaschine und Minibar fehlen jedoch – mit Absicht. Wir sind in der renommierten Fastenklinik Buchinger Wilhelmi in Überlingen, wo Gäste aus aller Welt viel Geld bezahlen, um Kilos zu verlieren und zu sich selbst zu finden. Die Gastgeberin serviert einen frisch gepressten Rüeblisaft.