Die Nacht der Emotionen – «Ist doch scheissegal. Wir haben Geschichte geschrieben» Die Schweizer sind nach dem Coup gegen Frankreich so richtig stolz auf sich, weil sie aus dem Tal auf den Gipfel gestürmt sind. Trainer, Captain und Goalie erzählen den Abend nach. Thomas Schifferle aus Bukarest

Der Captain, sein Trainer und ganz viel Erlösung: Granit Xhaka mit Vladimir Petkovic. Foto: Alex Caparros (Uefa via Getty Images)

Es gibt Bilder von diesem 28. Juni 2021, ganz viele Bilder. Sie werden nicht vergessen gehen, sie können es nicht, weil das, was dieser Achtelfinal mit dieser Schweizer Mannschaft geboten hat, zu verrückt ist, zu aufwühlend, zu begeisternd. Historisch ist ein anderes Wort, das mitschwingt, weil die Schweiz dank des Triumphs über Frankreich erstmals seit 1954 in einem Viertelfinal steht.

Wie lange ist in diesem Moment Italien her, das 0:3, dieser miserable Auftritt? Gefühlt ein Jahr, in Wirklichkeit sind es nur zwölf Tage, die zwischen der harten Kritik von Rom und dem grenzenlosen Jubel von Bukarest liegen. Die Schweizer sind aus dem Tal auf einen Gipfel gestürmt, und sie wollen weiter nach oben. Oder wie es Vladimir Petkovic mit Blick auf den Freitag und den Match gegen Spanien sagt: «Wir wollen noch mehr.»