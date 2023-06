«Apropos» – der tägliche Podcast – Ist Einbürgerung in der Schweiz ein Recht oder ein Privileg? Während der Kanton Aargau seit kurzem Deutschtests als Voraussetzung für eine Einbürgerung fordert, will eine neue Initiative den Prozess schweizweit erleichtern. Warum Einbürgerung immer neue politische Vorstösse provoziert, ist Thema im Podcast «Apropos». Charlotte Walser als Gast Mirja Gabathuler als Host Laura Bachmann als Produzentin

Nur wer fliessend Deutsch spricht, soll eingebürgert werden – also den Schweizer Pass erhalten. Das hat der Kanton Aargau neu beschlossen. Er ist damit einer jener Kantone, die strengere Regeln eingeführt hat, als der Bund vorgibt.

Auf der anderen Seite fordert eine Einbürgerungsinitiative, dass man einfacher Schweizerin oder Schweizer werden können soll. Was würde es bedeuten, wenn diese Initiative zustande kommt und das Stimmvolk ihr zustimmt? Warum ist das Thema Einbürgerung nach wie vor so umstritten? Diese Fragen beantwortet Bundeshaus-Redaktorin Charlotte Walser in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



