Angebot an Kita-Plätzen – Ist eine halbe Stunde Weg bis zur Krippe zumutbar? Zwei neue Kitas in Zürich erhalten keine Anschubfinanzierung, weil es in anderen Filialen der Stadt noch freie Plätze gibt. Das ist laut einem Gerichtsurteil falsch. Ev Manz

Wenn in GFZ-Krippen wie hier in der Kita 8 noch Plätze frei sind, bietet das Bundesamt für Sozialversicherung keine Finanzhilfe. Foto: Keystone/Christian Beutler

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sieht anders aus: Eine Stadtzürcher Familie wohnt am Milchbuck, die Eltern arbeiten in Oerlikon und Albisrieden, und das Kind soll eine Kita beim Stadelhofen besuchen – obwohl eine Krippe direkt vor Ort geplant wäre, in der Genossenschaftssiedlung der Familie. Mehrere Kilometer Weg in drei verschiedene Himmelsrichtungen: Aus Sicht des Bundesamtes für Sozialversicherung in Bern ist dies vertretbar. Der Bedarf nach Kita-Plätzen in der Genossenschaft sei nicht nachgewiesen, solange derselbe Anbieter in seiner Filiale am Stadelhofen und in anderen Stadtquartieren noch freie Kapazitäten habe.