Historiker zur Schweizer Corona-Politik – Ist es Eugenik? Die Schweiz nimmt aussergewöhnlich viele Corona-Tote in Kauf. Historiker erinnert das an dunkle Zeiten. Linus Schöpfer

Oktober 2020: Ältere Frau mit Hygienemaske in Lugano. Foto: Keystone

Die Schweiz und Schweden, sie waren zweifelhafte Pioniere. Die beiden Länder förderten früh die Eugenik. Die Idee also, dass es wertvolles und weniger wertvolles Leben gibt – und dass der Staat berechtigt ist, die Unterscheidung zu treffen.

So führte der Kanton Waadt in den 1920ern das erste Zwangssterilisationsgesetz in Europa ein. Die Schweden gehörten zur selben Zeit mit ihrem «Staatlichen Institut für Rassenbiologie» zur Avantgarde der Eugenikforschung.

Die Eugenik der Schweizer und Schweden ist dabei nicht mit der mörderischen Eugenik der Nazis gleichzusetzen. Allerdings unterschieden die beiden demokratischen Staaten klarer als die meisten anderen europäischen Länder zwischen wertvollen und weniger wertvollen Menschen.