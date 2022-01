Corona-Medienkonferenz – Ist es schon Zeit, alle Massnahmen aufzuheben? Experten des Bundes zur aktuellen Situation

Allianz fordert sofortiges Ende der Corona-Massnahmen

Die Corona-Massnahmen seien per sofort aufzuheben. Dieser Ansicht ist eine Allianz von Branchenverbänden sowie Vertreterinnen und Vertretern bürgerlicher Parteien. Die geltenden Einschränkungen seien gesellschaftlich und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.

Weitere Massnahmen seien weder verhältnismässig noch geeignet, um die Situation in den Spitälern oder die epidemiologische Entwicklung positiv zu beeinflussen, hiess es heute an einer Medienkonferenz in Bern, bei der nebst dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) auch Vertreterinnen und Vertreter der Parteien FDP, SVP und Die Mitte, der Fitness- und Gesundheitscenter Verband, Gastrosuisse und die EXPO EVENT Swiss LiveCom Association zugegen waren. Hier gehts zum Artikel.

Berset macht Hoffnung auf baldiges Ende der Zertifikatspflicht

Zwar hat der Bundesrat vor gut einer Woche die seit Mitte Dezember geltenden Einschränkungen wie die 2-G-Regel bis Ende März verlängert. Trotzdem denkt Gesundheitsminister Alain Berset über ein mögliches Ende der Zertifikatspflicht nach – obschon sich das Coronavirus schon mehrmals als unberechenbar erwiesen habe und die Schweiz derzeit die höchsten Ansteckungszahlen seit Beginn der Pandemie verzeichne.

