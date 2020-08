Debatte um entflohenen Sträfling – «Ist es sinnvoll, einen abgewiesenen Asylsuchenden zu therapieren?» Aus der Klinik Rheinau ist Anfang Juli ein Sexualstraftäter entwischt – nun wird seine Flucht zum Politikum. Marisa Eggli

Zum Psychiatriezentrum im Weinländer Dorf Rheinau gehört auch ein Sicherheitstrakt (im Vordergrund). Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Anfang Juli hat ein Mann das Zürcher Weinland aufgeschreckt. Der 33-Jährige ist aus der psychiatrischen Klinik in Rheinau ausgebüxt, als er unbeaufsichtigt von einem Trakt in den nächsten gehen durfte. Internationale Fahnder konnten ihn erst Tage später in Mailand fassen.