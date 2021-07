«Apropos» – der tägliche Podcast – Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt, Roger? Roger Federer war im Viertelfinal von Wimbledon chancenlos. Nicht zum ersten Mal fragt man sich: War es das jetzt? Neigt sich Federers Karriere definitiv dem Ende zu? Antworten im Podcast «Apropos». Laura Bachmann , Simon Graf als Gast

Roger Federer verlässt den Platz nach der Niederlage gegen Hubert Hurkacz im Wimbledon-Viertelfinal. Foto: Keystone

Die Niederlage war verheerend. «Ich bin das nicht gewohnt», sagte Roger Federer kopfschüttelnd nach einem Match, bei dem ihm ungewohnt viele Fehler unterlaufen sind. Man merkte dem fast 40-Jährigen die Enttäuschung an. Ob dies sein letztes Wimbledon gewesen sei, könne er nicht beantworten. «In meinem Alter weiss man nie, was als Nächstes folgt.»

Tut sich Federer eigentlich einen Gefallen, dass er mit 40 immer noch spielt? Hat er den Moment verpasst, seine Karriere zu beenden? Und was wird er in Zukunft tun? In einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» gibt es Antworten von Sportredaktor Simon Graf, der auch eine erfolgreiche Federer-Biografie verfasst hat. Gastgeber ist Philipp Loser.

