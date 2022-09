Sportmythen im Check – Ist Maurten ein Wundermittel – oder pures Marketing? Der Energielieferant soll mit einer revolutionären Rezeptur die Ausdauerleistung steigern und Rekorde purzeln lassen. Wie viel steckt dahinter? Tobias Müller

Der kenianische Marathonläufer und Weltrekordhalter Eliud Kipchoge vertraut seit Jahren auf die Maurten-Rezeptur. Foto: PD

In der Welt des Ausdauersports war dieser Name in den vergangenen fünf Jahren allgegenwärtig und versprach Wunder: Maurten. Das Kohlenhydratgetränk sowie die Energiegels wurden als revolutionär betitelt. Und die Leistungen der von der schwedischen Firma gesponserten Athleten liessen immer wieder aufhorchen. Der kenianische Marathonläufer Eliud Kipchoge trank während des Berlin-Marathons 2018 das Maurten-Getränk und unterbot den Weltrekord um über eine Minute. Der Triathlet Kristian Blummenfelt konsumierte die klebrigen Gels während des Ironmans in St. George 2022 und krönte sich zum Weltmeister. Und viele weitere Spitzenathletinnen und -athleten schwörten und schwören auf die Wirkung des Produkts.