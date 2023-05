«Apropos» – der tägliche Podcast – Ist Teilzeit das Ende unseres Wohlstandes? Renommierte Ökonomen kritisieren, Teilzeitarbeitende lägen der Allgemeinheit auf der Tasche. Ob das wirklich stimmt, ist Thema im Podcast «Apropos». Alexandra Aregger als Gast Mirja Gabathuler als Host Tobias Holzer als Produzent

Immer mehr Menschen in der Schweiz arbeiten in einem Teilzeit-Pensum. Der Trend ist inzwischen zu einem Reizthema geworden. Die einen befürchten, dass Teilzeit unsere Arbeitswelt früher oder später vor grosse Probleme stellt. Die anderen finden, dass durch flexible Modelle mehr Menschen arbeiten und dadurch auch grundsätzlicher zufrieden sind.

Was hinter der Debatte um Teilzeit steckt, warum sie so bewegt und weshalb diese Arbeitsform gerade jetzt in aller Munde ist, darüber sprechen Wirtschaftsredaktorin Alexandra Aregger und Gastgeberin Mirja Gabathuler im Podcast «Apropos». Alexandra Aregger und ihre Kollegin Simone Luchetta haben im Rahmen ihrer Recherche den Coiffeursalon von Graziano Capilli in Rüti besucht, wo die Angestellten alle in einer 4-Tage-Woche arbeiten.



Alexandra Aregger schreibt als Wirtschaftsredaktorin über Energie, Arbeitsmarkt, öffentlicher Verkehr und Reportagen aus der ganzen Bandbreite des Wirtschaftslebens. Davor absolvierte sie das Förderprogramm für investigativen Journalismus beim Recherchedesk Tamedia. Mehr Infos @AlexAregger Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

