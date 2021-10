Gastkommentar zur Justizinitiative – Ist wirklich etwas faul im Rechtsstaat Schweiz?

1964 konstatierte der Staatsrechtler und Politiker Max Imboden ein «helvetisches Malaise» – eine verbreitete Missbilligung des politischen Systems, die sich plötzlich und explosiv zu entladen droht. Herrscht heute ein helvetisches Richter-Malaise – und entlädt es sich mit der Justizinitiative?

Unser System der Richterwahl mit Volks- oder Parlamentswahl, begrenzter Amtszeit sowie Parteibindung und -abgabe wird von Gremien des Europarates gerügt; auch im Inland wächst die Kritik. Mit der Vorselektion durch eine vom Bundesrat bestellte Fachkommission und der Auslosung für eine langjährige Amtsdauer verspricht die Initiative zumindest für das Bundesgericht nun eine Radikalkur.

Eine solche Fachkommission wird aber nicht unpolitisch sein, und das Losverfahren überzeugt nicht. Liegen viele Lose im Topf, kann die Initiative kaum ihr Versprechen einlösen, das Richteramt allein nach Kompetenz zu vergeben: Das Los ist blind gegenüber individuellen fachlichen Stärken. Zudem würde so ein Fremdkörper auf das jetzige Justizsystem aufgepfropft. Bundesverwaltungs- und -strafgericht würden weiterhin von der Bundesversammlung und die kantonalen Gerichte vom Volk oder Parlament gewählt. 32 von 38 amtierenden Mitgliedern des Bundesgerichts waren zuvor an einem dieser Gerichte tätig. Wo sollten denn künftig erfahrene, aber parteipolitisch «unbefleckte» Kandierende herkommen?

Nachhaltige Reformen im schweizerischen Staatswesen erfolgten meist nicht von oben nach unten, sondern in umgekehrter Richtung, nachdem sich eine Lösung in den Kantonen bewährt hatte. Die grosse Mehrheit der Kantone hält am Wahlverfahren fest. In einigen Kantonen spielen zwar Justizräte eine vorbereitende Rolle. Doch verbleibt die Wahlkompetenz beim Parlament und garantiert so die Verbindung zwischen demokratischer Repräsentation und Justiz. Diese Verbindung ist wichtiger denn je: Die zentralen Fragen unserer Zeit – Stichwort Klimaschutz – werden immer häufiger auch vor Gericht verhandelt.