Neues Lokal im Hochschulquartier – Italianità ist in diesem Lokal kein Marketing-Trick Die Stimmung im neuen Ristorante Bocuci ist top, die Küche unkonventionell. Doch da und dort könnte sie noch etwas Feinschliff vertragen. Claudia Schmid

Das Bocuci ist auch eine Bottega – ein Delikatessgeschäft mit Wein. Foto: Andreas Leemann

Älteren Semestern dürfte der Ort, in dem sich das neue Restaurant Bocuci befindet, bekannt sein: Im Haus oberhalb des Central befand sich lange das Crazy Cow. Es stand für damals angesagte Erlebnisgastronomie und Swissness.

Das ist lange her. Seit einiger Zeit gehört die Lokalität zur Fred-Tschanz-Gruppe, der Familie, die das Odeon betreibt. Eingemietet als geschäftsführende gastronomische «Power-Couples» sind Tami und Giovanni Pecoraro (ehemalige Gastgeber im Haus zum Rüden) sowie Monika und Salvatore Barranca. Letzterer war Geschäftsführer des Gourmetladens Frischeparadies in Altstetten und hat so beste Kontakte zum Detail- und Weinhandel.