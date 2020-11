Nations League – Italien und Belgien sichern sich Finaleinzug, Österreich steigt auf Die Italiener und die Belgier komplettieren das Final-Quartett der Nations League. Die Österreicher verbuchen einen Erfolg.

Italien und der WM-Dritte Belgien haben sich am letzten Gruppenspieltag der Nations League den Einzug ins Finalturnier gesichert. Die Belgier um Kevin de Bruyne und Doppeltorschütze Romelu Lukaku besiegten am Mittwochabend Dänemark 4:2. Italien gewann gegen Bosnien-Herzegowina mit zwei Traumtoren 2:0. Zuvor hatten sich schon Frankreich und Spanien nach dem 6:0 gegen die deutsche Nationalmannschaft für die Endrunde kommenden Oktober qualifiziert.

Die Belgier, denen ein Unentschieden zum Finaleinzug gereicht hätte, erwischten in der Gruppe 2 einen Blitzstart gegen Dänemark und lagen bereits nach drei Minuten durch einen Treffer von Youri Tielemans vorn. Für die starken Dänen glich Jonas Wind (18. Minute) per Kopf aus. In der zweiten Hälfte beendeten jedoch Lukaku mit einen Doppelpack (57./69.) und De Bruyne (88.) die dänischen Ambitionen. Die Skandinavier konnte zwischendurch mit Hilfe eines Eigentors von Belgiens Goalie Thibaut Courtois (86.) verkürzen. England, das in derselben Gruppe bereits vorher als Dritter feststand, besiegte die bereits abgestiegenen Isländer mit 4:0.

Die Italiener zaubern

Für die Italiener galt es in der Gruppe 1 nicht nur das 1:1 gegen die Bosnier aus dem Hinspiel auszubügeln. Als Tabellenführer hatten sie auch den Finaleinzug in der eigenen Hand. Dementsprechend engagiert gingen die Azzurri im Grbavica Stadion in Sarajewo zu Werke und gingen mit einem sehenswerten Treffer von Andrea Belotti (22.) in Führung. Domenico Berardi (68.) zauberte nach einer feinen Vorlage von Manuel Locatelli das nächste Tor – und die Italiener in den Final.

Im zweiten Spiel der Gruppe 1 hatten Polen und die Niederlande auf einen Ausrutscher Italiens hoffen müssen. Da Italien aber gewann und Bosnien bereits als Absteiger feststand, ging es beim 2:1-Sieg von Oranje nur noch um die Statistik.

Norwegen verpasst, Österreich steigt in A-Liga auf

In der Liga B haben Norwegens Fussballer nach der Niederlage am Grünen Tisch auch den Gruppensieg und damit den Aufstieg in die Liga A der Nations League verpasst. Die B-Mannschaft der Nordeuropäer schaffte im Wiener Ernst-Happel-Stadion zwar ein verdientes 1:1 gegen Österreich, das reichte aber in der Endabrechnung nicht.

Vor leeren Rängen gingen die Gäste durch Ghayas Zahid in der 61. Minute in Führung, doch Adrian Grbic traf in der Nachspielzeit (90.+4) noch für die ÖFB-Mannschaft von Trainer Franco Foda. Selbst ein 1:0 hätte den Norwegern nichts genutzt, da sie Anfang September das Heimspiel gegen Österreich mit 1:2 verloren hatten.

Wenige Stunden zuvor hatte die Uefa mitgeteilt, dass die aus Corona-Gründen abgesagte Partie gegen Rumänien für Norwegen als 0:3-Niederlage gewertet wird. Angesichts des positiven Falls bei den Norwegern und der Absage durch den norwegischen Fussballverband hat das Spiel am vergangenen Sonntag nicht wie geplant in Bukarest stattfinden können.

Resultate und Ranglisten Infos einblenden Liga A Gruppe 1: Bosnien-Herzegowina - Italien 0:2 (0:1). Polen - Niederlande 1:2 (1:0). – Rangliste: 1. Italien* 12. 2. Niederlande 11. 3. Polen 7. 4. Bosnien-Herzegowina** 2. Gruppe 2: England - Island 4:0 (2:0). Belgien - Dänemark 4:2 (1:1). – Rangliste: 1. Belgien* 15. 2. Dänemark 10. 3. England 10. 4. Island** 0. *Fürs Finalturnier qualifiziert. **Absteiger in die Liga B. Liga B Gruppe 1: Nordirland - Rumänien 1:1 (0:0). Österreich - Norwegen 1:1 (0:0). – Rangliste: 1. Österreich* 13. 2. Norwegen 10. 3. Rumänien 8. 4. Nordirland** 2. Gruppe 2: Israel - Schottland 1:0 (1:0). Tschechien - Slowakei 2:0 (1:0). – Rangliste: 1. Tschechien* 12. 2. Schottland 10. 3. Israel 8. 4. Slowakei** 4. Gruppe 3: Serbien - Russland 5:0 (4:0). Ungarn - Türkei 2:0. – Rangliste: 1. Ungarn* 11. 2. Russland 8. 3. Serbien 6. 4. Türkei** 6. Gruppe 4: Irland - Bulgarien 0:0. Wales - Finnland 3:1 (1:0). – Rangliste: 1. Wales* 16. 2. Finnland 12. 3. Irland 3. 4. Bulgarien** 2. *Aufsteiger in die Liga A. **Absteiger in die Liga C.

dpa