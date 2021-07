Historischer Entscheid – Italien verbannt grosse Kreuzfahrtschiffe aus Venedig Ab dem 1. August dürfen grosse Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in die Lagunenstadt einlaufen. Ministerpräsident Draghi sprach von einem «wichtigen Schritt zur Erhaltung von Venedig».

Das Kreuzfahrtschiff MSC Orchestra legt ab. Es ist das erste Kreuzfahrtschiff, das Venedig seit der Corona-Pandemie verlässt. (5. Juni 2021) Foto: Miguel Medina (AFP)

Italiens Regierung hat ein Einfahrverbot für grosse Kreuzfahrtschiffe durch die Lagune von Venedig beschlossen. Die Massnahme gelte für Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 25’000 Bruttoregistertonnen oder einer Länge über 180 Metern beziehungsweise mehr als 35 Metern Höhe, teilte die Regierung am Dienstagabend in Rom mit. Auch Pötte, die gewisse Abgasnormen überschreiten, können demnach nicht mehr durch die Lagune der Weltkulturerbestadt fahren.

Dies sei ein «notwendiger Schritt, um die Umwelt, die Landschaft sowie die künstlerische und kulturelle Integrität von Venedig zu schützen», sagte Infrastrukturminister Enrico Giovannini am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Ministerpräsident Mario Draghi sprach von einem «wichtigen Schritt zur Erhaltung der Lagune von Venedig».

«Es ist ein notwendiger Schritt, um die Umwelt, die Landschaft sowie die künstlerische und kulturelle Integrität von Venedig zu schützen» Enrico Giovannini, Infrastrukturminister

Schiffe, die als nachhaltig gelten oder nicht unter die Kriterien für das Verbot fielen, dürften weiterhin die Lagune passieren, hiess es weiter. Es handle sich dabei etwa um Kreuzfahrtschiffe mit einer Grössenordnung von rund 200 Passagieren. Das Dekret trete einen Tag nach dem Erscheinen im offiziellen Amtsblatt «Gazzetta Ufficiale» in Kraft. Laut mehreren Ministerien können die Schiffe ab 1. August nicht mehr durch die Lagune fahren.

Die Massnahmen des Ministerrats um Regierungschef Mario Draghi folgen, nachdem Experten der UN-Kulturorganisation Unesco vor wenigen Wochen vorgeschlagen hatten, Venedig auf eine Negativ-Liste für gefährdetes Welterbe zu setzen. Die Unesco begründete die Idee unter anderem mit den Kreuzfahrtschiffen in Venedig. Kritiker mahnen, dass die Schiffe die Umwelt in Venedig verschmutzen und gefährden.

Unter lautstarken Protesten hat Anfang Juni wieder ein grosses Kreuzfahrtschiff mit rund 1000 Passagieren an Bord in Venedig abgelegt. (5. Juni 2021) Foto: Antonio Calanni (Keystone)

Erst Anfang Juni hatte nach gut eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause wieder ein Kreuzfahrtschiff aus Venedig abgelegt. Vor der Corona-Pandemie waren mit den Kreuzfahrtschiffen jedes Jahr Millionen Besucher in die Lagunenstadt geströmt. Von den riesigen Schiffen verursachte Wellen schaden den Fundamenten der zum Weltkulturerbe gehörenden Lagunenstadt Venedig und bedrohen das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Die extrem nahe vor der Küste fahrenden Schiffe stellen zudem eine Gefahr für andere Schiffe dar.

Anfang Juni hatten internationale Künstler wie Mick Jagger, Wes Anderson und Tilda Swinton in einem offenen Brief Draghi und den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella aufgefordert, Kreuzfahrtschiffe in Venedig vollständig zu verbieten. In dem Brief forderten sie zudem eine bessere Steuerung der Touristenströme, den Schutz des Ökosystems der Lagune und den Kampf gegen Immobilienspekulation, um «die physische Integrität, aber auch kulturelle Identität» der Stadt zu bewahren.

