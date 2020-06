Strafanzeige wegen Corona-Krise – Italiens Premier muss vor Staatsanwalt erscheinen In der italienischen Provinz Bergamo haben Hinterbliebene von Covid-19-Opfern am Mittwoch Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Auch Italiens Regierungschef Giuseppe Conte muss Fragen beantworten.

«Ich werde alles sagen, was ich weiss»: Italiens Regierungschef Giuseppe Conte tritt am Freitag vor die Staatsanwaltschaft. Hinterbliebene von Opfern haben am Mittwoch in der stark betroffenen Provinz Bergamo Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. KEYSTONE Seit dem 3. Juni sind Italiens Grenzen wieder offen. Auch für die Schweiz. keystone-sda.ch …und separate Zonen für Familien und Rentner. Concello de Sanxenxo via Facebook 1 / 10

Darum gehts Infos einblenden Hinterbliebene von Covid-19-Opfern in Italien haben Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Sie werfen den Behörden Fahrlässigkeit und Inkompetenz vor.

Auch Premier Giuseppe Conte soll bei der Staatsanwaltschaft antreten.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte muss sich im Umgang mit der Corona-Krise in der Lombardei den Fragen der Staatsanwaltschaft stellen. Hinterbliebene von Opfern haben am Mittwoch in der stark betroffenen Provinz Bergamo Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Sie werfen den Behörden vor, wegen Fahrlässigkeit und Inkompetenz für zahlreiche Todesfälle durch das Virus verantwortlich zu sein.

Conte, Gesundheitsminister Roberto Speranza und Innenministerin Luciana Lamorgese sollen alle bei der Staatsanwaltschaft als Zeugen gehört werden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

«Wir werden am Freitag reden. Ich werde alles sagen, was ich weiss, in aller Gelassenheit», sagte Conte am Mittwochabend. Es geht vor allem um die Frage, ob die als Corona-Hotspots bekannten Orte Alzano Lombardo und Nembro zu spät abgeriegelt worden sind.

«Suchen ernsthafte Antworten»

«Wir sind alle aus der Gegend um Bergamo und haben ähnliche Geschichten, Geschichten von Familientragödien. Wir suchen klare und ernsthafte Antworten der Staatsanwälte», sagte Cristina Longhini von der Gruppe «Noi Denunceremo» (Wir werden anklagen). Diese besteht aus Angehörigen von Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind.

Die Provinz Bergamo war das Epizentrum der Corona-Krise in Italien. Vor allem an der Regionalregierung der Lombardei wurde Kritik laut, die Gegend nicht zur roten Zone erklärt zu haben. Die Region weist die Vorwürfe zurück und verweist auf die Regierung in Rom, die eine solche Entscheidung hätte treffen müssen.

( SDA )