Weihnachten mit Social Distancing? Fehlanzeige. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Keine Jahreszeit ist so von Bräuchen geprägt wie der Advent mit Weihnachtsmärkten, Glühweinständen und Adventssingen, mit Samichlaus, Grittibänz und Kerzenziehen. Jahr für Jahr laufen wir uns warm in ritualisierten Schlaufen fürs rauschende Weihnachtsfest.

Warum sollte die Pandemie nicht auch den einen oder anderen alten Adventszopf abservieren?

Nun mag dieser Weihnachtszinnober nicht jedermanns Sache sein, und manch einer wird dieses Jahr aufatmen: «Ich hab mir daraus eh nichts mehr gemacht. Umso besser, wenn heuer keine Entschuldigung für den Adventsapéro und das Familiengelage gefunden werden muss.» Corona hat uns gezeigt, dass man Referenten zur Konferenz nicht zwingend einfliegen muss, sondern die Videoschaltung ausreicht, oder dass sich im Homeoffice bestens arbeiten lässt.

Warum sollte die Pandemie nicht auch den einen oder anderen alten Adventszopf abservieren? Nicht nur, dass es auch ohne geht. Sind nicht viele unserer Rituale längst reine Maskerade oder schlimmer noch: kollektive Zwangshandlungen? Ihr tieferer Sinn erschliesst sich ohnehin vielen nicht mehr – also kann die verbliebene Form auch auf den Müll.

Mitnichten. Die Form ist heutzutage komplett unterschätzt. Was damit gemeint ist, lässt sich am Beispiel der Höflichkeitsgesten zeigen. Sich erheben, um Eintretende zu begrüssen, anderen den Vortritt lassen, Gästen den Mantel abnehmen – nichts als Förmlichkeiten.

Sie gelten als altbacken und, in unserer Zeit weit schlimmer: unecht. Denn was in Wirklichkeit in uns vorgeht, gibt die höfliche Geste nicht preis. Dass ich den vor mir stehenden Wartenden innerlich verfluche, ändert nichts daran, dass ich höflich bin, wenn ich nicht drängle. Die Höflichkeit ist deshalb immer echt, wie der Philosoph Robert Pfaller in seinem Buch «Die blitzenden Waffen. Über die Macht der Form» schreibt – und zwar gerade deshalb, weil sie «reine Form» ist: «Jedes Mal, wenn etwas wie Höflichkeit aussieht, ist es auch Höflichkeit.»

Die Form zu wahren, ist Pfaller zufolge unabdingbar für ein gedeihliches Miteinander. Nicht nur, dass sie uns zwingt, allfällige Aggressionen im Zaum zu halten. Die Form verschont uns auch vor dem, was der Soziologe Richard Sennett die «Tyrannei der Intimität» genannt hat: die vermeintlich lobenswerte Absicht, jedem unaufgefordert seine wahren Gefühle kundzutun. Höflichkeit kaschiert die wahren Motive im Alltag gekonnt und ist deshalb zuweilen Maskerade – und gerade deshalb entlastend.

Darüber hinaus verhilft uns Förmlichkeit nicht selten, überhaupt in Stimmung zu kommen und uns für den Inhalt der Form zu öffnen. Die festliche Garderobe lässt uns anders auftreten. Das Verstummen im Publikum, bevor der Vorhang sich hebt, versetzt uns in Spannung. Der Duft von Weihnachtsgebäck ruft Erinnerungen wach.

Dass die Form heute auf dem Altar der Authentizität geopfert wird, ist keine Errungenschaft, sondern ein Verlust.

Rituale und Traditionen sind damit das, was Pfaller als «Formenzauber der Kultur» bezeichnet: Sie verwandeln den profanen Raum in etwas Festliches – für einige gar in etwas Sakrales. Was hat das mit dem Advent zu tun? Manches mag ein alter Zopf sein. Doch der alte Zopf als reine Form ist keineswegs ad acta zu legen. Den Inhalt mögen nicht mehr alle teilen. Aber erst die Form, das Ritual schafft Raum für die grosse Geste, das rauschende Fest, an dem wir unsere sentimentalen Seiten ohne Peinlichkeit nach aussen kehren dürfen.

Der Formenzauber entfaltet gerade deshalb seine Wirkung, weil er sich von selbst einstellt. Müssten wir uns über die Form erst verständigen, würden wir kläglich scheitern. Nicht zuletzt, weil wir im Ritual nicht echt sein müssen, sondern unsere Rolle spielen dürfen. Für einmal kommt es auf unser individuelles Vermögen nicht an – wir können getrost mitspielen.

Dieses Jahr wird die Form wenig herbeizaubern. Wir werden uns unerprobte Alternativen einfallen lassen müssen. Die Pandemie zum Anlass zu nehmen, um das Arsenal an Weihnachtsbräuchen rigoros auszumisten, wäre jedoch ein Fehler. Dass die Form heute mehr und mehr auf dem Altar der Authentizität geopfert wird, ist keine Errungenschaft, sondern ein Verlust.