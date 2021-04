Wo sehen Sie aktuell die grössten Risiken?

Ich glaube, die steigende Ungleichheit ist ein grosses Problem. Sie wird durch die Finanzmärkte noch verstärkt. Ein Beispiel: Amazon-Gründer Jeff Bezos ist am 20. Juli 2020, also an einem Tag, um 13 Milliarden Dollar reicher geworden. Das ist das Doppelte von dem, was 1,3 Milliarden Afrikaner am selben Tag verdient haben, und es entspricht 10-mal dem Wert des Schlosses von Versailles, das in circa 50 Jahren gebaut wurde! Wenn es so weitergeht, explodiert es irgendwann.