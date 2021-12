Interview mit Star-Psychoanalytiker – «Ja, ich glaube daran, dass Menschen sich ändern können» Irvin D. Yalom gehört zu den grossen Psychotherapeuten unserer Zeit. Seine Frau und er waren 65 Jahre verheiratet. Ein Gespräch über erfolgreiche Beziehungen und das, was zuletzt zählt. Johanna Adorján (Das Magazin)

Ewigi Liebi: Irvin D. Yalom und Marilyn Koenick bei der Verlobungsfeier. Foto: Privat

In Palo Alto, Kalifornien, ist es zehn Uhr vormittags. Irvin D. Yalom geht nach dem ersten Klingeln ans Telefon. Seine Stimme klingt so jung, dass man sich vergewissern muss, ob nicht statt seiner ein Sohn oder Enkel am Apparat ist. Yalom ist dieses Jahr neunzig geworden und der bekannte Psychotherapeut praktiziert nach wie vor.