Brautmode aus Zürich – Ja, ich will! Nichts gegen Lady Dis kultiges Sahnetortenkleid. Aber es geht auch dezenter. Wir haben Brautmodeläden zum Verlieben gesucht und gefunden. Paulina Szczesniak

Romantischer Look von Dana Harel bei Mabi Boutique im Seefeld. Foto: PD

Hera

Die liebevoll zusammengestellte Kollektion reicht von klassischer bis hin zu moderner Brautmode. Foto: PD

Romantische Looks, die sich mit Sichtbeton vertragen? Klar gibts das. Zum Beispiel bei Stylistin Rahel Hess: Ihre Boutique, die nach Hera, der griechischen Göttin der Ehe, benannt ist, bietet handverlesene Kollektionen internationaler Labels an, bei denen weniger mehr ist.

Hera, Müllerstr. 45, 8004 Zürich, Tel. 078 405 32 91, hera-zuerich.ch

Mabi

Der Laden im Seefeld bietet viel Platz, um die Spitzenkleider anzuprobieren. Foto: PD/ Pierre Kellenberger

Mabi? Setzt sich aus Marta und Bita zusammen, den Namen der beiden Inhaberinnen. So einfach ist das. Etwas aufwendiger, oder besser: üppiger (im besten Sinne!) sind die Designs, welche die beiden rund um den Globus zusammensuchen. Der Fokus liegt dabei auf Stickereien, die so kunstvoll gestaltet sind, dass es einem die Freudentränen in die Augen treibt. Ebenfalls zum Verlieben: die wunderhübsche kleine Auswahl an Kopf- und Haarschmuck.