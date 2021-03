So hat Zürich abgestimmt – Ja und Jein: Zürich will Sozialdetektive und Nationalitäten in Polizeimeldungen Zürich hat über zwei kantonale, vier städtische und diverse kommunale Vorlagen abgestimmt. Hier sind alle Resultate im Überblick. Sascha Britsko

Die Wahl vom Sonntag zeichnet eine durchschnittliche Stimmbeteiligung: 50 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher zog es an die Urne. Bei den eidgenössischen Initiativen lag die Stimmbeteiligung mit knapp 52 Prozent ein wenig höher. Das sind die Resultate.

Kanton Zürich: Gesetzliche Grundlage für Sozialdetektive

Hier rechnete man mit dem umstrittensten Resultat. Die Zürcherinnen und Zürcher mussten sich entscheiden: Soll es eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz von Sozialdetektiven geben oder nicht? Dass der Entscheid dermassen klar ausfiel, war überraschend: 68 Prozent der Zürcher Stimmbevölkerung sprach sich für eine gesetzliche Grundlage der Sozialdetektive aus. Dies, obwohl SVP wie auch FDP die Vorlage bekämpft hatten. Für die SVP ging das Gesetz zu wenig weit, die FDP kritisierte die Bewilligungspflicht beim Bezirksrat. Weiter stellten sich auch Grüne und AL auf die Seite der Bürgerlichen, der Grund dafür liegt aber politisch auf der anderen Seite: Sozialhilfebezüger sollen nicht unter Generalverdacht gestellt werden.

Die kuriose politische Gegenseite vermochte die Stimmbevölkerung jedoch nicht umzustimmen: Alle 162 Gemeinden nahmen die Vorlage an.

Kanton Zürich: Nationalitäten in Polizeimeldungen werden genannt

Die Volksinitiative der SVP über die Nennung der Nationalitäten in Polizeimeldungen ist gescheitert. Nur 43,8 Prozent stimmten der Vorlage zu. Sicherheitsdirektor Mario Fehr zeigt sich zufrieden mit dem Resultat. An einer Medienkonferenz sagt er: «Hier hätten wir Ahnenforschung betreiben müssen.» Die Partei wollte auch den Migrationshintergrund genannt wissen.

Umso mehr freute sich der Sicherheitsdirektor, dass der Gegenvorschlag der Regierung mit 55,2 Prozent klar angenommen wurde. Dabei griff er die Linke an: «Ganz links lebt in einer Wunschwelt: Nur ja nicht sagen, was wirklich ist und am liebsten die Ausländerkriminalität totschweigen.» Sagen, was ist, schaffe Vertrauen, sagte Fehr weiter. «Die Bevölkerung will Transparenz, die Nationalitätennennung ist eine Selbstverständlichkeit.» Der Gegenvorschlag beschränk sich auf die Staatszugehörigkeit.

Die neue Regelung, die eigentlich nur die Stadtpolizei Zürich betrifft, die seit gut drei Jahren keine Staatsangehörigkeiten mehr nennt, tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.

Kanton Zürich: Regierungsrat hat mehr Finanzkompetenzen

Die Zürcher Stimmbevölkerung hat entschieden: Mit einer Änderung der Kantonsverfassung werden die Finanzkompetenzen des Regierungsrats bei neuen einmaligen Ausgaben von 3 auf 4 Millionen Franken erhöht, bei neuen wiederkehrenden Ausgaben von 300’000 auf 400’000 Franken. 80,4 Prozent stimmten dieser Verfassungsänderung zu. Zudem soll das Referendum bei gebundenen Ausgaben bereits ab 4 statt 6 Millionen Franken (einmalig) möglich sein. Bei wiederkehrenden gebundenen Ausgaben wird die Limite 600’000 auf 400’000 Franken gesenkt. Damit wird eine Gesetzeslücke geschlossen, die im Fall des elektronischen Patientendossiers offenbart wurde: Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger hatte eine gebundene Ausgabe im Regierungsrat erwirkt, die später nicht gerichtlich überprüft werden konnte (lesen Sie hier mehr dazu).

Stadt Zürich: Kredit zur Einhausung Schwamendingen aufgestockt

Für über 600 Millionen Franken wird die A1 in Schwamendingen überdacht. Damit soll das zweigeteilte Quartier wieder zusammenwachsen und 5000 Personen vom Lärm und Abgas der Autobahn befreit werden. Nun geht es darum, den auf dem knapp ein Kilometer langen Dach geplanten Grünraum aufzuwerten und in einen Park inklusive Pavillon und WC-Anlagen umzuwandeln. Die Stadt hat den verlangte Aufstockung des Kredits um 11,4 Millionen (auf insgesamt 83,8 Millionen) mit 99’749-Ja-Stimmen (84,6 Prozent) bewilligt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadt über einen Kredit für die Einhausung in Schwamendingen abstimmt. Warum die Stadtzürcherinnen und -zürcher nochmals darüber abstimmen mussten, lesen Sie hier.

Stadt Zürich: Thurgauerstrasse bekommt ein Schulhaus und einen Park

Auf dem Areal bei der Thurgauerstrasse will die Stadt eine Wohn- und Gewerbeüberbauung erstellen. Dort sollen dereinst etwa 1800 Personen einziehen. Den Gestaltungsplan dazu hat die Bevölkerung im letzten November bewilligt. Nun gibt die Stadt auch grünes Licht für den Kredit über 78 Millionen Franken. Damit wird ein Schulhaus für 440 Kinder und ein Park für die Öffentlichkeit gebaut. 86,6 Prozent der Zürcher Stadtbevölkerung waren damit einverstanden.

Stadt Zürich: Wohnsiedlung Letzi wird gebaut

In Altstetten zwischen der Hohlstrasse und dem Gleisfeld entsteht eine Siedlung mit 265 Wohnungen für 700 Personen, Gewerberaum, ein Kindergarten sowie Grünraum. Konkret werden 81 städtische Wohnungen, 131 der Stiftung Alterswohnungen und 53 der Stiftung für kinderreiche Familien gebaut. 42 Prozent aller Wohnungen sind subventioniert, die restlichen werden nach Kostenmiete vermietet. Der Bau mitsamt Land kostet 133,9 Millionen Franken. 79,2 Prozent der Stadtzürcherinnen und Stadtzürchern haben den städtischen Anteil von 57,8 Millionen Franken bewilligt.

Stadt Zürich: Kredit für Schulanlage und Park Guggach genehmigt

Auf der Brache gegenüber der VBZ-Haltestelle «Radiostudio» in Oerlikon plant die Stadt ein Primarschulhaus für zwölf Klassen, das als Tagesschule geführt werden soll. Daneben ist ein Pausen- und ein Allwetterplatz sowie eine Doppelturnhalle vorgesehen. Zudem soll ein grösserer Quartierpark entstehen, und ein Bächlein wird renaturiert. Der Objektkredit in Höhe von 49 Millionen Franken wurde mit 87,8 Prozent Zustimmung genehmigt.

Die hohe Zustimmung überrascht nicht. Das Bauprojekt war unumstritten (lesen Sie hier mehr dazu). Im Herbst 2021 wird voraussichtlich mit dem Bau der Schulanlage und des Quartierparks begonnen. Im Sommer 2024 dürfte das Schulhaus dann stehen.

Region Zürich: Erlenbach verteilt Geld, Bauma saniert Hallenbad

Die Überbauung an der Frauenfelderstrasse in Oberwinterthur muss ersetzt werden. Der Gestaltungsplan dafür, der erschwingliche Wohnung vorsieht, ist im Grundsatz unbestritten. Im Quartier Schooren aber befürchtete man massiven Mehrverkehr.

Um eine Kulturlandinitiative und eine umstrittene Strasse ging es in Uster, in Schlieren wurde über die Begegnungszone beim Bahnhof abgestimmt, in Richterswil über eine Seeufergestaltung, in Männedorf um eine Projekt der Stiftung Seniorenwohnung.

Auffällig viele Sportanlagen standen zur Diskussion: In Bauma ging es um die Sanierung des Hallenbads, in Fehraltorf um die Mehrzweckhalle, in Schwerzenbach um die Tennisanlage und in Wangen-Brüttisellen und Dübendorf um die Sportanlage Dürrbach.

Am linken Seeufer wurde ein ungewöhnlich heftiger Wahlkampf um Ämter betrieben, die sonst weniger umstritten sind: bei der Bezirks-Statthalterwahl und in Wädenswil wurde die bisherige Friedensrichterin bedrängt.

Alle Resultate zu den regionalen Abstimmungen finden Sie hier.