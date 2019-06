Ja zum Abnehmen und Nein zu Cellulite

Der Sommer naht – Sie wünschen sich Ihre Wunschfigur zurück? Weg mit Bauchfett und Cellulite? Slim & more bietet effektive Behandlungsmethoden an für sie und ihn – auf natürliche Art und Weise, ganz ohne Pillen, Chemie oder Chirurgie! Testen Sie sie selbst mit dem aktuellen Spezialangebot von 50% Rabatt: nur 75 statt 150 Franken für ausgewählte Behandlungen!

Auch Lifestyle-Expertin Luisa Rossi hat slim & more erfolgreich getestet:

Für ihn: Einfach und natürlich gegen Bauchfett

Auch für männliche Kunden hat slim & more ein massgeschneidertes Angebot. Für einen Mann ist der Bauchumfang meist das Hauptproblem. Der Bauchspeck wird zwar oftmals scherzhaft «Bierbauch» genannt, doch insgeheim wünschen sich die meisten Männer genau wie die Frauen eine sportliche und schlanke Figur. Übergewicht führt nicht nur zu hässlichen Fettablagerungen, sondern auch zu gesundheitlichen Problemen. Das Fett-Mobilisierungs-System FMS von slim & more ist weltweit eine der erfolgreichsten und verlässlichsten Methoden, um gezielt Gewicht zu verlieren, und für das Abnehmen als Mann perfekt geeignet.

Für sie: Schluss mit Cellulite und Haut straffen

Die Bindegewebsschwäche führt dazu, dass sich viele Frauen in ihrer Haut nicht wohlfühlen. Bei slim & more werden die Problemzonen mit speziellen Kombinationen aus traditionellen Kräuterwickeln und Thermobehandlungen, Endermologie-Behandlungen sowie weiteren Behandlungsmethoden entschlackt. Diese sind selbstverständlich individuell kombinierbar. Dadurch lösen sich die Fettzellen auf – das Gewebe wird gestrafft und das Hautbild verbessert sich merklich. Die natürlichen Behandlungsmethoden, unter anderem gegen Cellulite, sind dabei sehr schonend, angenehm und tragen zusätzlich zur allgemeinen Entspannung bei.

NEU: POWERSHAPE 3-MAX PLUS Behandlung – mit dreifachem Wirkkomplex zur Wunschfigur

Sie möchten Fettpolster an Problemzonen, Cellulite, Bauchfett oder Dehnungsstreifen bekämpfen? Mit PowerShape 3-MAX Plus bieten wir Ihnen eine weltweit erfolgreiche Behandlungsmethode für den ganzen Körper an. Die Behandlungen sind schmerzfrei, zellschonend und sehr effektiv:

Entfernt Dehnungs- und Schwangerschaftsstreifen

Bekämpft Cellulite

Hilft bei Fettverbrennung

Kurbelt den Fettstoffwechsel an

Fördert die Bindegeweberegeneration

Spezielle Programme und Behandlungen zum Abnehmen – für sie und ihn

FMS Fettmobilisierung: Kompressionsbehandlung – friert die Fettzellen buchstäblich weg.

SLTB Fettlöse-Behandlung: Kompressionsbehandlung – löst Fettzellen und mineralisiert Gewebe.

CCT Detox: natürliche Entschlackung und Entgiftung durch natürliches Algenextrakt.

ACT Anti-Cellulite-Massage: Spezialmassage – regt die Blutzirkulation an, löst verklebte Fettzellen.

ELS Lymphdrainage: Durch elektrische Impulse werden Fettzellen aktiviert, gespalten und abtransportiert.

LPG Bodyforming: Maschinelle Stimulation – baut Fett ab und festigt das Gewebe.

UST Ultraschall-Behandlung: Aktivierung der Durchblutung und Fettverbrennung durch gezielte Ultraschallwellen.

Individuelle Probleme, individuelle Lösungen – 50% Rabatt auf das Angebot

Slim & more bietet Ihnen die passende Methode für Ihre Problemzonen. Erhalten Sie Ihre Wunschfigur auf natürliche und einfache Art und Weise zurück. Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Figuranalyse und Beratung. Profitieren Sie bis zum 28. Juni von 50% Rabatt auf ausgewählte Behandlungen!