Nach Diskriminierungsvorwurf – Jacqueline Fehr geht nun doch nicht ans Alba-Festival Die Zürcher SP-Regierungsrätin sagt ihren Besuch beim albanischen Musikfestival kurzfristig ab – weil er «zum politischen Thema» geworden sei. Pascal Unternährer

Viel Hin und Her zwischen dem Alba-Festival und Jacqueline Fehr: Nun hat sie ihre Teilnahme am Wochenende abgesagt. Foto: Urs Jaudas

Die Ereignisse rund ums Alba-Festival und Jacqueline Fehr (SP) sind von Kurzfristigkeit geprägt. Im vergangenen September zog die Regierungsrätin die Bewilligung für das Musikfest der albanischen Community auf dem Hardturmareal zwei Tage vor dem Anlass zurück.

Fehr erklärt sich in vier Tweets vom Freitagmorgen, wie die «NZZ» zuerst berichtet hat. Ihr Besuch am Anlass sei «unterdessen zum politischen Thema geworden», schreibt sie. Der Veranstalter Adem Morina habe zwar an der Einladung festgehalten, doch wisse sie aus Gesprächen, dass ihm «die politische Inszenierung» rund ums Festival Sorgen bereite. Deshalb habe sie ihm angeboten, ihn ausserhalb des Festivals zu treffen. «Ich wünsche allen ein schönes Fest», schliesst Fehr.