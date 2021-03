Jacqueline Fehr hat mehr erreicht, als ihre Karten hergaben. Foto: Fabienne Andreoli

Es ist wie beim Differenzler. Jacqueline Fehr, die SP-Regierungsrätin mit der Angewohnheit, unbekannte Ausfahrten zu nehmen, hat eine hohe Punktzahl angesagt. Obwohl sie nicht die besten Karten hatte, machte sie viele, viele Punkte. Am Ende fehlten ihr einige Stiche, um die angesagte Zahl zu erreichen.

Fehr sah, dass viele Musikerinnen, Schauspieler und Malerinnen in Not sind. Seit einem Jahr verdienen sie fast nichts mehr. Gleichzeitig machte man in Bern beim Bundesamt für Kultur dem «Amt» im Namen alle Ehre. Basierend auf dem Irrtum, im Herbst 2020 fänden wieder Konzerte, Theateraufführungen und Lesungen statt, entwickelte man ein Nothilfemodell. Nur wer beweisen kann, dass ein Anlass abgesagt werden musste, erhält Geld. Aber was, wenn es gar nichts mehr abzusagen gibt?