Corona-Nothilfe für Kulturschaffende – Fehr macht Ernst: 3840 Franken pro Monat für Zürcher Künstler Nach einem Hickhack zwischen Bund und Kanton: Kulturschaffende erhalten befristet ein Grundeinkommen. Der Kanton stellt dafür 8,3 Millionen Franken bereit. Kevin Brühlmann

«Die Not der Kulturschaffenden ist gross»: Jacqueline Fehr, SP-Regierungsrätin. Foto: Urs Jaudas

Jetzt also doch. Schauspielerinnen, bildende Künstler und Musikerinnen aus Zürich, die wegen der Pandemie in existenzielle Not gerieten, erhalten demnächst eine Art Grundeinkommen. Für die Zeit von November 2020 bis Januar 2021 gibt es maximal 3840 Franken monatlich. Wobei die Obergrenze für den gesamten Zeitraum bei 9000 Franken liegt. Der Kanton Zürich stellt dafür 8,3 Millionen Franken bereit.

In einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen schreibt Jacqueline Fehr, Zürcher SP-Regierungsrätin und Kulturministerin: «Viele Künstlerinnen und Künstler sind selbstständig tätig, können also nicht auf Hilfsinstrumente wie Kurzarbeit oder Härtefallprogramme zählen, sind aber wegen des Lockdown faktisch mit einem Berufsverbot belegt.» Die Not sei daher gross. Und Zentrumskantone wie Zürich, wo 30 Prozent der Schweizer Kulturschaffenden leben, trügen die Hauptverantwortung dafür, dass die kulturelle Vielfalt die Corona-Krise überlebe.

Anspruch aufs «Grundeinkommen» haben nur selbstständige Kulturschaffende. Alles Geld, das irgendwie sonst verdient wird, wird von den maximal 3840 Franken abgezogen.

Unstimmigkeiten auf der Linie Zürich–Bern

Fehrs Entscheid war ein wochenlanges Hin und Her zwischen Zürich und Bern vorausgegangen. Ursprünglich sollte das Ersatzeinkommen je zur Hälfte vom Kanton Zürich und vom Bund finanziert werden. Deswegen kam es zu Unstimmigkeiten (lesen Sie dazu unseren Artikel: Jacqueline Fehrs Krach mit dem Bund).

Isabelle Chassot, die Chefin des Bundesamts für Kultur, bezeichnete dieses Modell in einem Interview mit dieser Zeitung als «mit der jetzigen Rechtslage nicht vereinbar». Unter Berufung auf das Covid-Gesetz meinte Chassot, eine pauschale Entschädigung sei nicht möglich. Die Kulturschaffenden müssten ihre Einnahmenausfälle plausibel machen. Doch Jacqueline Fehr meinte: Nach einem Jahr Pandemie gibt es fast nichts mehr, was abgesagt wird. Keine Konzerte, keine Theatervorführungen. Also kann auch kein Ausfall geltend gemacht werden.

Ende Februar kam dann die Wende. Bei Rechtsprofessor Felix Uhlmann von der Universität Zürich hatte Fehr ein Gutachten in Auftrag gegeben. Darin heisst es, das «Grundeinkommen» sei gesetzeskonform. Denn das Covid-Gesetz, auf das sich Isabelle Chassot beruft, schreibe nicht vor, dass Kulturschaffende nur dann Geld erhielten, wenn sie ihre ausfallenden Einnahmen auflisteten. Das Gesetz lasse genügend Spielraum für ein «stark pauschalisiertes Entschädigungsmodell». Bedingung dafür sei einzig, dass der Bundesrat handle (im Fachjargon: Er müsste eine Verordnung anpassen).

Rechtsprofessor Uhlmann meinte also: Wenn der Bundesrat wollte, könnte er.

Auch das Bundesamt für Kultur sah es schliesslich so. Das Grundeinkommen sei doch nicht gesetzeswidrig, hiess es. Doch: Erst wenn sich der Bundesrat bewegt, erhält Zürich auch finanzielle Unterstützung für das nun beschlossene Ersatzeinkommen. Man hoffe auf ein Entgegenkommen des Bundes, heisst es in der Mitteilung. Bis dahin finanziert der Kanton das neue Ersatzeinkommen aus der eigenen Kasse.

Im Jahr 2020 hat der Kanton Zürich Kulturschaffende und Kulturunternehmen bereits mit insgesamt 60,5 Millionen Franken unterstützt, wie es in der Mitteilung heisst. Total gingen 1698 Gesuche ein. Die höchste ausbezahlte Summe betrug 2,7 Millionen Franken für ein gewinnorientiertes Kulturunternehmen, der tiefste ausbezahlte Betrag liegt bei 18 Franken für einen selbstständigen Kulturschaffenden.