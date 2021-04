Zürcherinnen in der Kommunalpolitik – Jacqueline Fehr will Frauen zu mehr Macht verhelfen Weil in den Zürcher Gemeinden nur wenig Frauen mitregieren, startet die SP-Regierungsrätin ein Förderprogramm für Lokalpolitikerinnen.

Jacqueline Fehr möchte Frauen zum Einstieg in die Politik bewegen. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Seit 50 Jahren dürfen Frauen politische Ämter übernehmen in der Schweiz. Doch noch immer tun sie das viel seltener als Männer.

Besonders deutlich zeigt sich das Ungleichgewicht in den Gemeinden. In den Gemeinderegierungen des Kantons Zürichs sitzen nur knapp ein Viertel Frauen. Präsidentinnen wie Corine Mauch (SP) gibt es gerade in jeder siebten Gemeinde. 15 Dörfer werden sogar ausschliesslich von Männern regiert.

Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) möchte das ändern. Daher hat sie gemeinsam mit der Zürcher Frauenzentrale die Kampagne «Züri-Löwinnen» gestartet. Die Untervertretung der Frauen sei nicht zeitgemäss, heisst es in einer Mitteilung. Mehr Frauen in der Politik seien auch deshalb wünschenswert, weil unterschiedliche Sichtweisen zu besseren Entscheidungen führten.

Mit zahlreichen Veranstaltungen will das Programm Frauen zum Kandidieren bei den Kommunalwahlen von nächstem Frühling bewegen. An digitalen Stammtischen beantworten Politikerinnen wie Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) sowie die Nationalrätinnen Min Li Marti (SP) und Barbara Schaffner (GLP) Fragen und geben Einblick in ihre Arbeit. Dies soll die ersten Schritte in die Politik erleichtern.

Mangelnde Unterstützung

Laut einer Studie bleiben viele Frauen der Kommunalpolitik fern, weil sie von ihrem Umfeld zu wenig Unterstützung bekommen. Die digitalen Stammtische sollen auch diesen fehlenden Rückhalt ersetzen. Im Herbst können sich interessierte Frauen zudem an einem Netzwerkanlass kennen lernen. Damit sollen sie sich eine zwischenmenschliche Basis schaffen für ihre künftige politische Arbeit.

Die Frauenzentrale ergänzt das «Züri-Löwinnen»-Angebot mit einem Mentoring-Programm. Dieses begleitet 30 Kandidatinnen bis zu den Kommunalwahlen im Frühling 2022. Die Alliance F rundet die Aktion mit einer Frauensession im Oktober ab. 246 Frauen aus allen Regionen der Schweiz diskutieren dabei im Nationalratssaal während zweier Tage ihre dringlichsten Anliegen.

bat

bat

Fehler gefunden?Jetzt melden.