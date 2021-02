Auflösung der Spitex-Vereine Infos einblenden

Die beiden Spitex-Vereine aus Zell und dem mittleren Tösstal (Turbenthal, Wila und Wildberg) schlossen sich per Anfang 2020 mit den Pflegezentren Im Spiegel (Rikon) und Lindehus (Turbenthal) zusammen. Seither existiert der Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal. Dieser beschäftigt 200 Mitarbeitende an insgesamt drei Standorten in Turbenthal und Rikon.