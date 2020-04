Jamaika – Die Kultur hinter Reggae, Rastafari und Rum Auf dieser Reise lernen Sie nicht einfach Jamaika kennen, sondern auch das, was hinter den Begriffen von Reggae, Rastafari und Rum steht: Kultur, Geschichte und Wirtschaft. Als drittgrösste Insel der Karibik ist Jamaika viel mehr als Sonne und Strand. Entdecken Sie die «Perle der Karibik» zusammen mit Ueli Bangerter, der seit über zwanzig Jahren auf der Insel lebt. Irina Steinmann

Datum

10. bis 25. April 2021



1. Tag: Anreise

Am Morgen Flug von Zürich via Frankfurt nach Montego Bay. Ankunft gegen Abend.



2. Tag: Montego Bay

Ihr Experte, Ueli Bangerter, gibt Ihnen eine kleine Einführung zu Jamaika. Im Rose Hall Great House erfahren Sie mehr über die Zeit, als Jamaika noch eine Kolonie von Grossbritannien war.



3. Tag: Montego Bay – Treasure Beach

Auf der Fahrt nach Treasure Beach haben Sie die Möglichkeit, den kleinsten Vogel der Welt (zugleich Nationalvogel von Jamaika), den Kolibri, kennenzulernen.



4. Tag: Treasure Beach

In Black River, einem altertümlichen Städtchen, treffen Sie auf Richard Browne, der als Redaktor einer Tageszeitung arbeitet. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Bootsfahrt entlang des Black River.



5. Tag: Treasure Beach – Kingston

Heute steht der ganze Tag im Zeichen des Rums und Sie besuchen Appleton Estate, die älteste Rum-Destillerie Jamaikas.



6. Tag: Kingston

In der jamaikanischen Hauptstadt besuchen Sie zuerst das Bob-Marley-Museum. Anschliessend geht die Spurensuche zum Ursprung des Reggaes. Nach dem Besuch des Tonstudios Tuff-Gong begegnen

Sie Herbie Miller, dem ehemaligen Manager von Tosh, der heute als Kurator im Jamaica-Music-Museum arbeitet. Zum Abschluss des Tages geniessen Sie einen musikalischen Abend im Restaurant F&B

DownTown und entdecken das Swiss House.



7. Tag: Kingston

An diesem Tag erfahren Sie mehr über die Piraterie. Sie wandern auf den Fährten von Sir Henry Morgan, Calico Jack und Blackbeard Teach. Am Nachmittag folgt ein Besuch im Devon-House.



8. Tag: Kingston – Blue Mountains

Der heutige Tag steht im Zeichen des Rastafaris. In den Blue Mountains lernen Sie den Glauben der Rastafaris und ihre Kultur kennen.



9. Tag: Blue Mountains

Beim Besuch vom Craighton Estate erfahren Sie mehr über den wohl besten und teuersten Kaffee der Welt. Ein Spaziergang durch den Blue and John Crow Mountains Nationalpark bringt Ihnen die tropische

Vielfalt der Natur näher.



10. Tag: Blue Mountains – Port Antonio

Sie verlassen die Berge in Richtung Nordküste und fahren auf einer der schönsten Strecken Jamaikas nach Port Antonio. Am späteren Nachmittag erreichen Sie Bolt Hole, Ihre Privatresidenz am Meer.



11.–13. Tag: Port Antonio

Die nächsten Tage verbringen Sie in Bolt Hole. Per Floss erkunden Sie den Rio Grande und haben Zeit am wohl schönsten Strand von Jamaika, Frenchman’s Cove, zu entspannen. Zudem besuchen Sie die

Maroons, einen alteingesessenen Stamm und erleben an einem Abend die «3 Old Boys», eine Mento-Band aus Port Antonio.





14. Tag: Port Antonio – Oracabessa

Auf der Sun Valley Plantage erwartet Sie heute die farbenprächtige Früchte- und Blumenvielfalt Jamaikas. Am Nachmittag Weiterfahrt zum legendären Goldeneye Resort am James Bond Beach. Sie begeben

sich auf die Spuren des Geheimagenten James Bond und des ersten Bond Girls der

Geschichte.



15. Tag: Oracabessa – Rückreise

Der Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung. Gegen Mittag Transfer zum Flughafen Montego Bay. Ueli Bangerter verabschiedet sich hier von Ihnen und Sie treten Ihren Flug in Richtung Europa an.



16. Tag: Ankunft

Gegen Mittag Ankunft in Zürich.



Preise pro Person

Fr. 9280.– Doppelzimmer

Fr. 1890.– Zuschlag für Einzelzimmer (beschränkte Anzahl)



Teilnehmerzahl

Mind. 10, max. 12 Personen



Leistungen

— Flüge in Economy-Klasse inkl. Taxen und Gebühren

— Unterkunft in sehr guten Mittelbis Erstklasshotels

— 14x Frühstück, 14x Mittagessen (leichter Snack), 14x Abendessen

— Nicht alkoholische Getränke während den Mahlzeiten

— Alle Transfers, Ausflüge, Eintritte und Besichtigungen gemäss Programm

— Expertenreiseleitung ab / bis Montego Bay durch Ueli Bangerter

— Teilweise lokale deutschsprechende Reiseleitung

— Grosse Trinkgelder (lokale Reiseleiter und Fahrer)

— Bahnfahrt 1. Klasse Wohnort/Grenze –Flughafen Zürich – Wohnort/Grenze



Nicht inbegriffen

— Nicht erwähnte Getränke und persönliche Auslagen

— Annullations- und SOS-Schutz

— Kleinere Trinkgelder



Gut zu Wissen

Schweizer BürgerInnen benötigen zur Einreise einen Reisepass, der noch mindestens 6 Monate über das Rückreisedatum hinaus gültig ist. Es wird kein Visum benötigt.



Empfohlene Impfungen

Diphtherie, Tetanus, Polio, Masern, Hepatitis A



Ihr Experte auf der Reise

Ueli Bangerter folgte 1998 seinem Onkel und Götti nach Jamaika. Dieser führte auf Jamaika die Swiss Stores mit Uhren und Schmuck. Als 2008 die Wirtschaftskrise einschlug, traf es das Geschäft stark. Ueli Bangerter vollzog eine Marktanpassung und «Swiss Stores» wandelte sich zu «F&B Restaurants DownTown Kingston». Kaum eine andere Person ist für die Leitung einer Jamaika-Tour prädestinierter als Ueli Bangerter.

Mit seiner Erfahrung und seinen Beziehungen sind Hintergrund-Informationen garantiert.