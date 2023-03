Neue Zählung mit digitalen Karten – Japan hat plötzlich über 7000 Inseln mehr Bislang bestand der Staat aus 6852 Inseln, nach einer neuen Kartografierung hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt: Über 14’000 sollen es nun sein. Andreas Frei

Wie viele Inseln sind es nun und welche zählen? Das Landesvermessungsamt hat diese Frage neu beantwortet. Fest steht: Nur 425 Inseln sind bewohnt und 98 Prozent der Menschen leben auf den vier Hauptinseln. Foto: Getty Images/iStockphoto

Seit 1987 war Japan ein Staat mit 6852 Inseln, so lernten das die Kinder schon in der Schule, so steht es im Internet und so antwortet selbst jetzt noch die künstliche Intelligenz Chat GPT respektive Bing. Dabei stimmt die Zahl ganz und gar nicht, bei der letzten Bestandesaufnahme vor rund 35 Jahren wurden offenbar über 7000 Inseln nicht erfasst, wie sich jetzt herausstellt.

So hat eine neue Kartografierung des Landesvermessungsamts ergeben, dass sich in den japanischen Hoheitsgewässern wohl 14’125 Inseln befinden. Dazu wurden statt Papierkarten nun digitale Karten und Luftbilder verwendet. Künstliche Aufschüttungen wurden nicht mitgezählt. Die Zahl von 14’125 gilt noch nicht offiziell, die Regierung verkündet die genaue Anzahl demnächst, und bis dahin könnten sich noch Verschiebungen ergeben, berichtet das Landesvermessungsamt.

Das Amt unterstrich dabei, dass es sich nicht um neue Inseln handle und sich an den Landesgrenzen nichts verschoben habe. Vielmehr habe die bessere Technologie dazu beigetragen, dass die Karten heute viel detaillierter seien und so zusätzliche kleine Inseln erfasst wurden.

Inselstreit mit den Nachbarn

Als Insel gilt dabei ein natürliches, von Wasser umgebenes Landstück mit einem Umfang von mindestens 100 Metern. An dieser Definition wurde nichts geändert. Eine internationale Vereinbarung, wie Inseln gezählt werden sollen, gibt es demnach nicht.

Unter Kirschblüten in Mitoyo, in der Präfektur Kagawa, lässt sich erahnen, dass sich bei den vielen Inseln vor Japan schnell einmal die Übersicht verlieren lässt. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die vielen Hinweise des Vermessungsamts erklären sich Anbetracht der diversen Dispute um Inseln, welche Japan mit seinen Nachbarn austrägt. So zählt Japan einige Inseln der Kurilen zum eigenen Gebiet, eine Inselgruppe zwischen Hokkaido und der russischen Halbinsel Kamtschatka. Russland eroberte die Inseln am Ende des Zweiten Weltkriegs und betrachtet sie seither als eigenes Territorium.

Im Ostchinesischen Meer gibt es zudem Streit mit China über die unbewohnten Senkaku-Inseln, und auch zwischen Korea und Japan gibt es seit über 70 Jahren einen Streit um eine kleine Inselgruppe.

Diese Streitereien bleiben wohl bestehen, neu wird nur sein, dass es im 370’000 Quadratmeter grossen Inselstaat viel mehr Land zwischen dem Wasser gibt als bisher gedacht.

