Midori im Kreis 5 – Japanisch vegan ist familientauglich Das Ramen-Lokal an der Mattengasse kommt fast ganz ohne tierische Produkte aus. Und es punktet sogar bei den Kids. Daniel Böniger

Die Nudeln verstecken sich unter viel Gemüse – und «Hackfleisch» aus Pilzen. Foto: Ela Çelik

Die Zukunft gehört dem QR-Code. Mit einem solchen rufen wir auf dem Handy die Speisekarte des neu eröffneten Midori im Kreis 5 ab. Das macht durchaus Sinn, denn ein papiernes und allenfalls laminiertes Menü wäre längst mit Spritzern besudelt– isst man hier doch vor allem eines: köstliche Ramen-Suppen.

Diese japanische Spezialität basiert in aller Regel auf einer kräftigen Bouillon, die mit Nudeln und viel Gemüse (Tomaten, Pak Choi, Babymais etc.) in grossen Schüsseln serviert wird. Oft kommt Fleisch hinein – doch da man im neuen rund 30-plätzigen Lokal auf vegane Kost setzt, wird es hier je nach Suppe durch gehackte Shitake-Pilze ersetzt. Diese bleiben, ein cleverer Zug der Betreiber, bei der Produktion der schmackhaften Brühe übrig. Wer möchte, kann das Gericht mit einem wächsern gekochten Ei ergänzen – uns gefällt dabei, dass man trotz der pflanzenbasierten Küche hier nicht ins Dogmatische verfällt.