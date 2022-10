Toyota GR Supra – Japanische Handarbeit Ausgerechnet die Vernunftmarke Toyota trotzt dem Trend zu automatisierten Getrieben und bietet ihren 6-zylindrigen Topsportler GR Supra jetzt fahrspasshalber auch als Handschalter an. Nina Treml

Ein bisschen Spass darf sein: Vernunft-Marke Toyota spendiert dem GR Supra eine Handschaltung.

Wie kläglich anno dazumal doch die ersten Versuche scheiterten, den richtigen Gang einzulegen. Und wie demütigend es war, sich nebst einem «Krrr»-Gruss vom Getriebe auch noch einen lahmen Fahrlehrerspruch wie «Mal wieder die Zähne geputzt?» anhören zu müssen. Gelohnt hat sich die Mühe allemal, nicht nur des Führerscheins wegen. Denn ist Schalten nicht die eigentliche Essenz des Fahrerlebnisses; das Spiel mit Knüppel und Kupplung nicht das, was die Kontrolle über die Maschine – mehr noch als das reflexartige Bremsen und Lenken in die anvisierte Richtung – zur Kunstform erhebt? Und all das soll nun auf demselben Schrottplatz der Fertigkeiten landen wie dereinst das Strassenkartenrätseln ohne Navigationssysteme und Kassettenbandentwirren statt Spotify streamen?