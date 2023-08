Japankäfer in Kloten – 30 Fussballteams haben über Nacht alle Rasenplätze verloren Der Japankäfer stellt den FC Kloten vor fast unlösbare Probleme. Weil ein striktes Wässerungsverbot gilt, wurden per sofort alle Rasenplätze gesperrt. Christian Wüthrich

Der FC Kloten sieht rot: Ausser dem Kunstrasen sind auf der heimischen Fussballanlage Stighag alle Rasenflächen wegen des Wässerungsverbots aufgrund des Japankäfers gesperrt. Foto: Balz Murer

Der Entscheid kam ziemlich überraschend, aber nicht ganz ohne Vorwarnung: Ab sofort sind auf der Klotener Sportanlage Stighag alle Rasenplätze auf unbestimmte Zeit gesperrt. Das ist ein harter Schlag für den FC Kloten. Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle und des ausbleibenden Regens drohen sämtliche Rasenflächen komplett zerstört zu werden, falls darauf weitergespielt würde.

Seit Mitte Juli darf in ganz Kloten überhaupt nicht mehr künstlich bewässert werden. Das haben der Bund und der Kanton im Rahmen der laufenden Schädlingsbekämpfungsaktion wegen des in Kloten nachgewiesenen Japankäfers per amtlicher Verfügung so befohlen. Das Verbot gilt auch für alle Rasenflächen in Privatgärten sowie die Badiwiese am Schluefweg.

Den folgenschweren Entscheid, sämtliche Naturrasenfelder auf dem Stighag zu sperren, haben die städtischen Verantwortlichen der Klotener Sportanlagen getroffen. Der FC Kloten sei indes «nur» Mieter auf dem Stighag, gibt der Präsident zu bedenken. Bei der Stadt zieht man derweil die Notbremse, bevor es richtig grosse Schäden gibt. Messungen hatten offenbar bereits gezeigt, dass die Feuchtigkeit im Untergrund der Rasenplätze drastisch abgesunken ist und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis alles verdorrt.

Es droht eine Million Franken Schaden

Die Klotener Fussballanlage umfasst sechs Naturrasenfelder. So eine Unterlage ist teuer, wenn sie komplett ersetzt werden muss. Wie gross der Schaden für die Stadt ausfallen könnte, erklärt der Fachmann eines Sportanlagenbauers und Rasenlieferanten aus Winterthur. Demnach muss für die Lieferung und die Verlegung eines neuen Rollrasens mit mindestens 35 Franken pro Quadratmeter gerechnet werden.

Allein den 100×63 Meter grossen Hauptplatz mit neuem Rollrasen auszustatten, würde somit gegen eine Viertelmillion Franken kosten. Alle Klotener Naturrasenfelder zusammen kommen auf 28’943 Quadratmeter, was somit Anschaffungskosten von etwas über einer Million Franken bedeuten würde für die Stadtkasse.

Eine Summe, die sich der FC Kloten nie und nimmer leisten könnte. Beim Sportplatzausstatter heisst es generell: «Lieber genug früh sperren als nachträglich flicken.» Was sonst meistens nur kurzfristig ein Problem ist, stürzt Kloten aber ins Elend. Hier darf bis Ende September nicht mehr gewässert werden. Davon hat auch der Rasenfachmann schon erfahren. Daher gebe es nur eine Möglichkeit: «Sie müssen auf andere Anlagen ausweichen.» Die aussergewöhnliche Situation erfordere nun eine gewisse Solidarität unter den Sportvereinen und den Anlagenbetreibern in der Umgebung.

«Ich weiss noch nicht, wie wir so den Betrieb unseres Vereins aufrechterhalten können.» Peter Wartmann, Präsident FC Kloten

FC-Kloten-Präsident Peter Wartmann hofft ebenfalls auf Solidarität. Denn die Schliessung der fast kompletten eigenen Heimstätte trifft die Klotener mitten in der Saisonvorbereitung. «Uns bleibt jetzt nur noch das Kunstrasenfeld, und bei uns spielen rund 750 Fussballerinnen und Fussballer in 30 Teams.» Man hört ihm an, dass er etwas aufgewühlt ist. «Ich weiss noch nicht, wie wir so den Betrieb unseres Vereins aufrechterhalten können.» Just zum Schulstart hin, jetzt, da alle Juniorenstufen des FC Kloten wieder mit dem Training beginnen wollten, geht fast gar nichts mehr.

Halb Europa bangt und blickt nach Kloten

Schuld ist letztlich der Japankäfer. Weil dieser seine Eier eben bevorzugt in feuchte Wiesen und daher auch bewässerte Rasenflächen ablegt und dort dann riesige Schäden verursacht. Zunächst zerstören Engerlinge die Wurzeln, und später fressen die Käfer Blüten, Blätter und Früchte von über 300 Wirtspflanzen kahl. Wehe, wenn er sich also ausbreitet. In Kloten ist erstmals eine ganze Population nördlich der Alpen aufgetaucht. Deshalb die strikten Auflagen der Behörden.

Die Fachleute sind alarmiert, und seit Mitte Juli blickt auch halb Europa gespannt nach Kloten. Falls es nicht gelingt, die eingeschleppte Käferpopulation am Zürcher Flughafen wieder auszulöschen, dürften bald auch die nördlichen Nachbarländer davon befallen sein. Besonders in der Landwirtschaft befürchtet man grosse Schäden.

«Oft gibt es mehrere Meisterschaftsspiele zur gleichen Zeit auf unserer Anlage.» Peter Wartmann, Präsident FC Kloten

Wartmann schwankt zwischen ungläubigem Staunen, Enttäuschung und sportlichem «Jetzt erst recht», als er von der jüngsten Wendung seit dem Auftauchen der Japankäfer erzählt. Ein geregeltes Training und dazu auch noch den Spielbetrieb für alle Nachwuchsstufen zu organisieren, scheint praktisch unmöglich. «Oft gibt es mehrere Meisterschaftsspiele zur gleichen Zeit auf unserer Anlage.»

