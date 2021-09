Sharon Stone in Zürich – «Je älter ich werde, desto komischer finde ich alles» Der Hollywoodstar, bekannt aus «Basic Instinct», wurde am Zurich Film Festival ausgezeichnet. Vor den Medien setzte sich die Schauspielerin für die Sache der Frauen ein. Pascal Blum

Sharon Stone gibt in Zürich Auskunft über den Filmklassiker «Casino» von Martin Scorsese, in welchem sie eine Hauptrolle innehat. Video: Tamedia

Gegen wahre Schönheit gebe es viele Vorurteile, hat Sharon Stone einmal geschrieben. Vor allem wenn sie gepaart sei mit echter Intelligenz. So gesehen, hätten die Menschen am Samstag in Zürich ausserordentlich kritisch sein müssen, denn Sharon Stone war in der Stadt. Die 63-Jährige erhielt am Zurich Film Festival den Golden-Icon-Preis und war zu Gast, als zu ihren Ehren das Mafiadrama «Casino» gezeigt wurde.

Zuvor beantworte sie eine halbe Stunde lang Fragen im Hotel Baur au Lac und wirkte nachdenklich. Frauen hätten heute die Möglichkeit, ihre Wahrheit zu sagen, bekräftigte sie. «Lange Zeit war es in meiner Karriere so, dass ich auf dem Set als einzige Frau umgeben war von 250 Männern.» Zur Abwechslung würde sie jetzt gern einmal mit Schauspielerinnen arbeiten. Seit sie keinen Agenten mehr habe, bekomme sie auch viel mehr Angebote. Via Instagram.