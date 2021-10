Interview mit Clare Smyth – «Je mehr man arbeitet, desto mehr erreicht man»

Sie sind im ländlichen Nordirland aufgewachsen und sind heute eine der besten Köchinnen der Welt. Gibt es ein Gericht, das Sie in Ihr 3-Stern-Restaurant Core in London mitgenommen haben?

In meiner Kindheit assen wir jeden Tag Kartoffeln – so wie alle in dieser Gegend. Noch heute esse ich am liebsten Kartoffeln, und zwar ganz einfach mit Butter und Salz.