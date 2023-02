Mikuriya-Koch Yusuke Sasaki – Jeden Abend kocht er solo 18 Gänge Wäre der Japaner einst Vater eines Sohnes geworden, er hätte sein Heimatland nie verlassen. Stattdessen kocht und lebt er seit zehn Jahren in Zürich. Emil Bischofberger

Lebt und arbeitet seit 16 Jahren in Europa: Der Koch des neusten Dolder-Restaurants, Yusuke Sasaki. Fotos: Silas Zindel

Room 100 hiess der Raum mit der grossen Fensterfront bis vergangenen Herbst. Er gehörte zu einer der grossen Suiten des Dolder Grand. Nun ist daraus das neuste Restaurant des Luxushotels geworden, das japanische Omakase Mikuriya. Omakase bedeutet so viel wie «Ich überlasse es Ihnen». Die maximal acht Gäste setzen sich in einer Reihe an die Theke und sehen Koch Yusuke Sasaki dabei zu, wie er vor ihren Augen Teller für Teller zubereitet.